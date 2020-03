Películas de terror que han sido menospreciadas

Es cierto que en gustos se rompen géneros, sin embargo, el cine de terror ha atravesado algunos altibajos con las nuevas producciones que, aunque alcancen una alta calidad estética y narrativa, no logran formar parte de las aclamadas por el público.

Te contamos sobre algunas de estas películas del género de terror que han sido menospreciadas por el público:

Suspira

Esta película, basada en una primera versión de 1977, tuvo lugar el 2 de noviembre del 2018.

Narra la historia de una joven que viaja a Berlín para trabajar en una compañía de danza, sin embargo, las cosas que esconde este lugar son en verdad perturbadoras y muy oscuras.

Decirlo de esta forma podría parecer sencillo y predecible, sin embargo, el director Luca Guadagnino ha puesto en evidencia cómo se lleva un clásico al siglo XXI, además de haber demostrado que es capáz de lograr saltar de un extremo a otro, pues su anterior éxito fue la adaptación de la película Call Me By Your Name.

Babadook

Esta película del año 2014 y dirigida por Jennifer Kent ha sido catalogada por diversos críticos y medios como una de las producciones más ingeniosas e inteligentes que ha dado el cine de terror en los últimos años.

Cuenta la historia de una madre que comprueba que su hijo dice la verdad: en su casa habita un monstruo salido de un cuento infantil. Todos los elementos que juegan dentro de esta producción mantienen al espectador bajo un constante estado de incomodidad, desde sus espacios claustrofóbicos, gestos, sonidos y ambiente de la casa.

Sin duda la constante presencia del monstruo mantiene al público bajo un estado de terror y consternación.

Hereditary

Ha sido nombrada una de las mejores películas de terror que ha dado la industria, incluso muchos la llegaron a comparar con El Exorcista, especialmente después de que el público ya no se deja impresionar por el terror.

Trata sobre la familia Graham y cómo su vida cambia luego del fallecimiento de la abuela matriarca, quien hereda su casa a su hija Annie, con quien no compartía una muy buena relación. Sin embargo, todo se complica luego de comienzan a presentarse eventos paranormales frente a los niños.

Cabe aclarar que estas películas sean dentro de esta clasificación debido a que no tuvieron la misma popularidad que otras como todas aquellas que transcurren dentro del universo de El Conjuro o IT. Sabemos que existe un amplio público que las he disfrutado.