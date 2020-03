Felipe Baloy comparte vieja anécdota de final Santos vs. Rayados C12

El coronavirus nos mantiene en casa pero no incomunicados gracias a las redes sociales.

Un ejemplo es la dinámica que mantiene Club Santos en sus cuentas con los aficionados.

En esta ocasión con un hilo de Twitter se han acumulado datos sobre los Guerreros, donde se recordó un confuso momento que se pudo apreciar durante la transmisión del partido de la final del Clausura 2012 en el Estadio Corona.

El usuario, @JerseySantosLag, resaltó cuando Felipe Baloy, entonces defensor de Santos, tuvo un choque con José Basanta de Rayados que le provocó una herida en la cabeza, lo cual dejó manchas de sangre en su camiseta y, al no tener otra que usar, eso desató el caos en la banca guerrera, sin embargo, corría el rumor de que la armadura había sido arrojada por un familiar del panameño desde la tribuna.

El último por hoy:Cuando Baloy choca con Basanta y tiene que cambiar su camiseta en la Final 12,algunos cuentan que como se equivocaron de camiseta , un familiar de @pinbaloy23 le aventó otra desde la tribuna jaja Nunca lo creí. A ver si Felipe desmiente o confirma ese chisme! pic.twitter.com/TokiYAn4QB — Jersey Santos Laguna - Andrés (@JerseySantosLag) March 20, 2020

Fue el propio Baloy quien relató lo que sucedió en aquel momento en el que Santos estaba a dos minutos de coronarse campeón por cuarta vez en su historia.

“Que tal amigo, la anécdota es cierta mi hermano y otros amigos habían llegado un día antes a ver la final y yo le di camisetas oficiales a todos con nombre y número igual a la que usábamos nosotros y en esa jugada el utilero me entrega una camiseta que no era la mía y mientras mis compañeros trataban de limpiar la que tenía me llega una camiseta que hasta ese momento no sabía de dónde había salido, tenía mi número y nombre me la puse, el árbitro la reviso y me deja entrar, termina el partido (sic)”, relata.

El ahora exjugador de futbol dijo que, no fue hasta que ya estaba celebrando la victoria cuando su compadre felicitó a su hermano por lo que había hecho.

Que tal Amigo, la anécdota es cierta mi hermano y otros amigos habían llegado un dia antes a ver la final y yo le di camisetas oficiales a todos con nombre y número igual a la que usábamos nosotros y en esa jugada el utilero me entrega una camiseta, (sigue..) https://t.co/D2nenOrqzq — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020

Que no era la mia y mientras mis compañeros trataban de limpiar la que tenía me llega una camiseta que hasta ese momento no sabia de donde habia salido, tenia mi numero y nombre me la puse, el arbitro la reviso y me deja entrar, termina el partido (sigue..) https://t.co/wjWyWOEhoZ — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020