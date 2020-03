Opciones para dejar de ver lo mismo de siempre en Netflix

¿Los días de cuarentena se sienten eternos? ¿Ya no quieres volver a ver los mismos capítulos de "Friends" en "Netflix"? Si eres de los que no se deciden por qué programa ver en las plataformas de streaming y necesitas distraerte para no pensar en el coronavirus (Covid-19) en televisión de paga hay opciones hasta de sobra. Así que lávate las manos, siéntate en la sala a una distancia considerable de tu familia y disfruta de la programación con estas recomendaciones:

1.- Película: "Una pérdida aceptable": Dónde verla: por TNT el lunes 23 de marzo, a las 22.00 horas De qué trata: se trata de un thriller político protagonizado por Jamie Lee-Curtis, Tika Sumpter y Ben Tavassoli, entre otros, que forma parte del catálogo de TNT Original y se estrena el próximo lunes. 2.- Serie: "Doom patrol": Dónde verla: estrena este jueves por Cinemax a las 21:00 horas. De qué trata: un grupo de superhéroes freaks protagonizan esta historia quienes buscarán defender al mundo al mismo tiempo que viven rechazados. La historia sale de los comic de DC. La primera aparición de dicho grupo se dio en la Serie Titans donde Chico Bestia era parte de este grupo, pero al conocer a Raven cambió de planes. 3.- Película: "Fijación peligrosa". Dónde verla: estrena el sábado a las 22:00 horas por Lifetime. De qué trata: presenta a un adolescente con sed de venganza que hará todo lo que pueda para conseguirla en esa búsqueda una madre de familia será su objetivo. Forma parte del ciclo dirigido a la mujer de Lifetime Movies. 4.- Película: ciclo "Especial parejas fuera de control". Dónde verlo: en Studio Universal de viernes a domingo del 20 al 22 de marzo por la noche. De qué trata: para pasar la cuarentena en casa con una serie de cintas desde comedia hasta el romance el canal armó un especial con los títulos: "Más notas perfectas", "Buenos vecinos 2", "Hermanas", "Un lugar llamado Nothing Hill", Cómo perder a un hombre en 10 días y Sólo para parejas. 5.- Película: "El Contador". Dónde verla: Warner Channel el 21 de marzo a las 22:00 horas De qué trata: la historia sigue a Christian Wolff quien usa un estudio contable como fachada para organizaciones criminales. 6.- Serie: "Star trek: the next generation", "Charmed" y "Grimm". Dónde verlas: Syfy de lunes a viernes en distintos horarios. Star Trek a las 16:40, Charmed a las 18:20 y Grimm 20:50 De qué tratan: historias cargadas de ciencia ficción, viajes al espacio, hechicería y hasta mitología forman parte de estas tres opciones clásicas para ver por la señal de Syfy de lunes a viernes.