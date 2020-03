Lagunero encuentra refugio en la música

La música ha sido un reflejo de cómo se siente en diversas etapas de su vida. En ella ha encontrado la mejor manera de expresarse.

El cantautor lagunero, Salvador Pulido, promueve actualmente el sencillo Lullaby, aunque tendrá que parar la difusión en vivo del mismo por la pandemia del coronavirus que ha obligado a los bares a cerrar sus puertas y son los sitios donde comúnmente se presenta.

El nieto del fallecido Salvador Pulido Flores tiene fe en todo vuelva a la normalidad poco a poco. En entrevista platicó de su proyecto y recomendó a los laguneros seguir las medidas de prevención ante el avance del COVID-19 en México.

El artista comentó que Lullaby es el segundo tema que difunde de manera formal. Lo lanzó a finales de febrero y según contó se lo compuso a su pareja sentimental

"Le escribí esta canción a mi novia entre noviembre y diciembre de 2018 durante un viaje estudiantil a Colorado, debido a que ella se quedó en Torreón y yo me encontraba allá, nos extrañábamos; le escribí esta canción con tal de reflejar mi sentido de protección, apoyo y amor a pesar de la lejanía", comentó.

De acuerdo con "Chava", dicha melodía formará parte de su primer EP, Antes del desfile, y su disco debut en forma al que llamará The Love Parade, el cual verá la luz el año entrante y será conceptual ya que abordará las fases de una relación.

"Anteriormente había dado a conocer mi primer sencillo Travesía, es la canción que abriría dicho material discográfico conceptual, pues trata sobre el joven protagonista conociendo a su amada y enamorándose de ella en una noche que para ambos resulta ser inolvidable".

Bastante entusiasmado, Pulido relató que su primer acercamiento con la música fue en 2011 cuando su abuelo materno le dio una guitarra, misma que comenzó a tocar en la rondalla del Colegio América un año después.

" No fue sino hasta finales de 2013 que comencé a escribir mis primeras canciones (la mayoría basadas en una ruptura amorosa); pero no cantaba, no me animaba a cantar y si lo hacía era en mi cuarto.

"Ya para la primavera de 2014 agarré confianza y comencé a cantar en los eventos de la rondalla del colegio y en Moreleando con una banda que armé entre amigos. También soy ingeniero industrial".

Salvador externó que la música refleja sus estados de ánimo y su forma de pensar. Y que cada situación que enfrente, según dijo, terminará siendo una melodía.

"Es como si drenara todo ese sentir a las letras y arreglos de mis canciones. La verdad, procuro que una canción mía sea lo más honesta posible, y así, el que la escuche pueda hacerla suya también", declaró.

Por último, "Chava" comentó que siempre llevará en su corazón a su abuelo paterno, Salvador Pulido Flores. Lo calificó como un hombre de gran humildad que siempre estaba ávido de nuevos conocimientos.

"Los mejores recuerdos que guardo de él son aquellas conversaciones que teníamos en el comedor. Hablábamos sobre la escuela, la música, su gran interés por el internet y en una de esas conversaciones me llegó a contar su camino al éxito, sólo me lo contó una vez y ciertos detalles se me están comenzando a olvidar, pero la historia general y los momentos destacados siguen en mi recuerdo", detalló.