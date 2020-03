Confirma Zermeño cierre de negocios

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, llamó al especial "apoyo" de la ciudadanía ante el resguardo que han ordenado las autoridades del Consejo Estatal de Salud en Coahuila, esto por la alerta de la pandemia por el coronavirus.

Ante medios de comunicación, Zermeño confirmó que fue desde el pasado jueves cuando se comenzó a notificar a los propietarios de bares, cantinas, restaurantes, cines y centros de diversión, a que procedan con los cierres parciales o totales, esto para prevenir contagios entre la población, a la que además de forma especial pidió su apoyo para evitar aglomeraciones en espacios públicos, o bien, realizar actividades en las que sea involucrado el contacto con otras personas.

Dijo que apelarán a la voluntad de la gente, pues aunque se tendrá una revisión constante de parte de las autoridades, no se podrá abarcar todos los lugares públicos de la ciudad para verificar que realmente se tenga respeto por la orden de resguardo.

"Hay una orden dada para que se cierren cines, teatros, museos, bares, cantinas, que los restaurantes bar que hay en la ciudad puedan funcionar sin que haya aglomeraciones, con todo el cuidado sanitario y de higiene que tiene que haber, los inspectores del Municipio tendrán que estar vigilando... A partir de hoy (jueves), están planteadas para fines de abril, pero a ver, todas estas medidas tendrán que irse analizando permanentemente para ver los resultados".

El presidente municipal dijo que cuestiones como los tianguis serán suspendidos o en "la medida de lo posible modificados para que su operación no ponga en riesgo a las personas", se refirió también a los comerciantes ambulantes y pequeños negocios, de quienes aseguró que no se les puede impedir trabajar, aunque sí se les realizarán inspecciones para verificar que cuenten con todas las medidas de sanidad que la alerta por el COVID-19 demanda.

Destacó además que actualmente la entidad no tiene ya casos confirmados de coronavirus, además de que el que se reportó anteriormente en Torreón está totalmente fuera de cuarentena, al igual que sus familiares y quienes tuvieron contacto con esa persona; además, pidió "colaboración" a la población para que las medidas de prevención sean realmente efectivas.

"No hay medidas gubernamentales que puedan ser eficaces si no hay colaboración de la gente, hay medidas de higiene que todo mundo conoce, hay que lavarse permanentemente las manos, hay que buscar no estar en sitios con aglomeraciones, tener todos los cuidados sanitarios y reportar cualquier síntoma de los que ya se han difundido para que pueda ser atendida la persona, si hay fiebre, si hay tos, si hay malestar al respirar".

Pidió además evitar la psicosis que se ha generado por noticias falsas en las redes sociales, en algunos casos incluso utilizando logotipos apócrifos de medios de comunicación reconocidos y hasta del propio Municipio de Torreón, por lo que llamó a la gente a verificar cualquier información que se recibe sobre el coronavirus y confirmar que se trate de una cuestión oficial antes de compartir.