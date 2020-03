Odalys y Patricio contraen coronavirus

a conductora de Televisa, Odalys Ramírez, y su esposo Patricio Borghetti, que trabaja en TVAzteca, confirmaron ayer haber dado positivo en las pruebas de COVID-19.

"Hoy (ayer) la doctora se comunicó para decirme que salí positiva en la prueba, sí tengo coronavirus. Mis síntomas han sido leves y no he tenido fiebre, estoy bien y creo que la voy a librar perfectamente. Ahora toca alejarme de mis hijos y de Pato", expresó la conductora en su cuenta de Instagram.

Ramírez, quien es parte del programa Cuéntamelo ya y Al aire con Paola Rojas, también mencionó que estará aislada en un cuarto de su casa. En la publicación artistas como Sandra Echeverría, Omar Chaparro o Kika Edgar, entre otros, expresaron su apoyo y mejores deseos para que se recuperará pronto.

Luego de que Odalys Ramírez diera positivo en la prueba de COVID-19, la periodista Paola Rojas fue aislada pues es altamente probable que haya contraído el virus debido a que convivió muy de cerca con la conductora de televisión. Esta noticia la dio a conocer su colega, la periodista, Danielle Dithurbide quien tomó el lugar de Paola en el noticiero que conduce Rojas.

En un comunicado emitido por Televisa, la empresa explicó que han tomado las medidas necesarias para evitar el contagio y que entre ellas estaba el aislamiento de quienes pudieron tener contacto con las dos personas infectadas.

Mientras que el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti, confirmó que también está contagiado, que por el momento no tiene síntomas y que los doctores le dijeron que no se contagió en su viaje a Madrid, así que dijo que no sabe cómo se contagiaron él y su esposa. Por su parte, la actriz Camila Sodi se mostró preocupada porque tuvo contacto con un amigo que resultó positivo a la prueba, por lo que decidió mantenerse aislada al lado de sus hijos por 40 días.