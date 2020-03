Indagan caso de hombre golpeado por policías en San Pedro

Luego de que circularon vídeos donde presuntamente elementos de la Policía Municipal de San Pedro, Coahuila, golpean brutalmente a un hombre, las autoridades, aseguraron que ya se investiga para dar con "los responsables".

Las imágenes que fueron compartidas anónimamente a este medio de comunicación, se observa a tres elementos, "corretear" a un hombre que presuntamente se encuentra en calzoncillos, al tiempo que una unidad avanza a la par que el hombre corre, luego se detiene y los agentes lo someten y en el suelo, le propinan patadas, en tanto que uno de ellos se acerca hacía la parte de la caja de la unidad, toma un pedazo de madera y arremete contra el hombre que grita.

"Agacha la cabeza, tú no preguntes" se alcanza a escuchar en la filmación, indicación que le dan a alguien que se encuentra al interior de la patrulla, mientras al exterior uno de los agentes le ordena con palabras altisonantes al hombre que se detenga.

En otro vídeo se observa que los tres agentes se encuentran en la parte trasera de la unidad en tanto que el hombre se encuentra de pie, esposado con las manos hacía atrás, pero los agentes le siguen propinando patas, luego lo suben, empujándolo puesto que el hombre batalla para moverse y un agente que se encuentra de pie, continúa pateándolo.

En la denuncia se afirma que al agente que maneja la patrulla, es un mando, cercano al director José Ponce, incluso aseguran fue parte de su equipo, cuando dirigió la Policía en Matamoros.

Ayer jueves la alcaldesa Patricia Grado Falcón convocó a los medios de comunicación para dar a conocer la medidas que la Administración tomará en relación a la contingencia por el COVID-19 y le preguntaron sobre el vídeo, pero pidió al director José Ponce, que fuera él quien hablara al respecto.

El jefe policíaco afirmó que están "indignados" y dijo que no se tolerará ningún acto de esta naturaleza, pues si bien el vídeo ya es "viejo" se investiga para "dar con el paradero de los elementos", incluso algunos, si no es que todos ya no están en servicio.

"Lo que les puedo decir es que estamos muy indignados y la alcaldesa nos pidió a mi y al secretario (del Ayuntamiento) que agotemos todas las instancias para dar con los responsables y lo que les puedo decir que el vídeo es viejo y el elemento que más se precia en el vídeo es un elemento que dimos de baja ya hace algún tiempo, a través del secretario del Ayuntamiento (Job Esaú Salazar) se inició un proceso administrativo para dar con los responsables, si es que todavía hay algunos activos, porque casi estamos seguros de que los elementos ya no están con nosotros", recalcó

"definitivamente, que vamos a dar con los responsables es un tema que nos tiene indignados y no lo vamos a tolerar, la línea que nos pone la doctora a los elementos de la corporación es un tema de proximidad social y no vamos a permitir que un par de elementos manchen esa buena voluntad que tiene la doctora junto con su administración".