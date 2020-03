Bloquean bulevar por retraso en cirugías

Familiares de pacientes que esperan una cirugía en la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloquearon el pasado jueves uno de los carriles del bulevar Revolución ante la falta de insumos que tiene detenidas las operaciones en traumatología.

Alrededor de las 10:00 de la mañana de ayer, los manifestantes se plantaron en los carriles que dirigen hacia el oriente de Torreón, impidiendo así la circulación de vehículos particulares y del servicio público, lo que generó un caos vial sobre esta vialidad, así como en los alrededores.

La intención fue presionar a las autoridades de la institución para que den solución a la espera que se ha alargado por semanas para los pacientes del tercer piso de la clínica 16, ante la falta de insumos para realizar cirugías de traumatología.

Los inconformes manifestaron que llegan a pasar hasta 24 horas cuidando a sus familiares en espera de una cirugía, la cual se ha aplazado ante la falta de los materiales necesarios.

La falta de insumos es tal que aseguran que los enfermeros han tenido que comprar medicamentos básicos como el paracetamol, para que el paciente pueda soportar el dolor.

Cirugías de cadera, brazo y muñeca, son algunas que no se han realizado y que mantienen a los pacientes a la espera de que se lleven a cabo en cualquier momento.

"Todos los que estamos aquí, a veces cumplimos 24 horas de estarlos cuidando, y no es por eso, sino por la falta de responsabilidad de los directivos, de los administradores que no administran el presupuesto. Se la pasan diciéndonos que no hay presupuesto, que no hay dinero, que están esperando a que llegue, que la Subdelegación, etc. Nos mandan de un lado para otro y nadie nos da respuesta", dijo una de las manifestantes.

"Lo que queremos es que nos den una solución, les hemos dado la opción de juntarnos y comprar los insumos, pero dijeron que no porque es parte de las políticas del Seguro Social, entonces ¿por qué nos atan de manos?", dijeron.

Los familiares también temen por su salud, debido al tiempo que llevan en espera y sobre todo por la contingencia que se vive causa del COVID-19.

"Estamos a la expectativa de que pueda haber una contingencia y se saturen los servicios, y si de por sí no nos atienden, que venga la contingencia, toda esta gente enferma, menos, y también nos vamos a exponer nosotros. Nosotros respetamos las medidas allá dentro, nos lavamos las manos cada hora, usamos cubrebocas, pero ¿qué haremos si llega la contingencia? Nos vamos a enfermar y vamos a estar peor".

Tras el bloqueo, directivos establecieron el compromiso de operar a la brevedad a los pacientes, siempre y cuando el procedimiento quirúrgico no interfiera en su situación clínica.

Los tratamientos se prescriben de manera individual, por lo que el abordaje se realizará en función de la patología y características.

Protesta