El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló este jueves que "por el momento" no se ha contemplado la posibilidad de conceder descuentos especiales en impuestos municipales, toda vez que los cobros más fuertes a la ciudadanía se hacen desde la federación.

"Llevamos apenas unos días en esto, yo creo que son temas nacionales que habrá que revisarlos, los impuestos más fuertes son federales, si el Gobierno Federal no ha tomado todavía ninguna determinación, si en otros países, países ricos como Estados Unidos, como Francia, España, Italia, los gobiernos han ofrecido apoyos fiscales, el Gobierno de México no lo ha hecho, pues el Municipio no tiene la capacidad que puede tener el Gobierno Federal, Estatal...".

Criticó además la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia del coronavirus, de la que dijo que generará un "impacto" en diversos aspectos de la vida pública, no obstante apeló a la experiencia que se tuvo en 2009 con la emergencia sanitaria por el brote de Influenza AH1N1, misma que dejó una "experiencia importante".

"Pues hombre, yo creo que se ha informado lo que hay, estamos en una fase uno, la fase uno es aquella donde los primeros contagios llegan de fuera y son mínimos, no se han tenido los brincos que hay, esa es la información oficial, que han tenido en otros países, creo que México ya tuvo una experiencia importante hace diez años y logramos salir adelante... yo espero que la experiencia que hay, la difusión de lo que haya, pues nos mantenga sanos".