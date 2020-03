Diana Larume, la novia fashionista de Vadhir Derbez

Para el estreno de la película Veinteañera, divorciada y fantástica, el actor Vadhir Derbez confirmó que ya estaba saliendo con alguien, sin embargo aún no se confirmaba quién.

Luego se supo que la dueña del corazón de Vadhir es Diana Larume, una increíble influencer mexicana que sin duda te robará el corazón a ti también (y de paso, te inspirará a crear los mejores "outfits").

Fue a través de una publicación en Instagram Stories que Vadhir Derbez dio a conocer a su novia influencer a través de una sesión de fotos. En la historia, el actor escribió: "Aquí aprendiendo de Diana Larume cómo posar como que estoy desahuciado por el virus".

Sin embargo, nos dimos a la tarea de buscar a esta influencer y recolectar las mejores fotos que demuestran ser una chica fashionista y con increíbles looks.

1. Con Maxidiademas

Sabemos que las diademas vienen fuerte esta temporada, así que Larume, al usarlas, se está adelantando a la moda y luce perfecta para cualquier ocasión.

2. Increíbles estampados

Ya sea con estampados de flores, lunares o con logomanía, Diana Larume sabe perfecto qué tendencias le van mejor a ella. No hay mejor inspiración que ver algo realmente cercano a nuestro clóset.

3. Con traje de baño

Una mujer cómoda con su cuerpo es lo mejor. Y por ello, no nos sorprende a ver a Diana lucir espectacular en traje de baño. Lo mejor es que sabe combinar perfecto las piezas y lucir increíble en la playa o en cualquier otro lugar.

4. Con pelo corto

Una de las mejores tendencias de este año es el corte bob, y Diana ya lo llevó con anterioridad. Por ello es mejor tomarla como referencia y lucir una cabellera corta para combatir el calor.

5. Dueña de los escotes

Mientras te sientas cómoda y libre, entonces serás dueña de tu cuerpo y no tendrás que darle explicaciones a nadie. Esta lección la hemos aprendido con las fotos de Diana. No solo porque luce increíble, sino porque sus prendas favoritas poseen mucho escote, lo que demuestra que una mujer no se viste para alguien sino solo para ella misma y eso es lo increíble.