Cardi B podría donar ganancias del remix coronavirus

Ha sido tal la popularidad del tema, lanzado el pasado 13 de mayo, que ya se encuentra en las listas de popularidad de Estados Unidos, por lo cual la artista expresó que le gustaría obtener parte de las regalías.

"La pura verdad es que esta maldita canción del coronavirus ya aparece en la lista de lo más escuchado en iTunes... Esperen... voy a ponerme en contacto con ese DJ y con Atlantic (su casa discográfica) para que nadie se quede con mi dinero", afirmó en sus redes sociales.

La canción había alcanzado el número 96 en la lista de Hip-Hop/Rap en iTunes, cuando después Cardi compartió otro post en el cual el remix escaló a la posición 11, por lo cual comento “Me alegra que se hayan divertido”.

Después de que surgieran más videos de personas bailando esta canción, un fanático sugirió en Twitter que sus regalías deberían usarse para las personas afectadas por COVID-19, preguntando a Cardi y a DJ iMarkkeyz si "podrían considerar donar una parte de ella a bancos de alimentos o refugios que probablemente estén inundados de nuevas personas que necesitan ayuda".

A lo que DJ iMarkkeyz respondió con un “Ese era mi objetivo”, por lo que Cardi B compartió su idea, al mencionar “¡Sí! ¡Eso es lo que vamos a hacer! Tengan en cuenta que no se recibe el dinero de inmediato (...) pero incluso dentro de unos meses habrá familias con problemas financieros por despidos debido al virus. ¡Donaremos!".

YES !THATS WHAT WE GOING TO DO ! Keep in mind you don’t get your money right away ...but even months from now there would be families with financial issues for getting laid off due to the virus .We will Donate ! https://t.co/ehAo8TCUhN