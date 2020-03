Michelle Vieth revela haber sido amenazada de muerte por una expareja

Michelle Vieth compartió un revelador video que forma parte del movimiento Jalo x México, en el que ella y otras celebridades alzan la voz sobre la violencia que han vivido, por lo que la actriz rompió el silencio y entre lágrimas, habla de los abusos, injusticias y amenazas que ha sufrido por parte de algunas exparejas.

Aunque todas las declaraciones de las demás mujeres del espectáculo son fuertes, lo que denunció la actriz de 40 años llamó la atención, pues recordó el escandaloso momento que vivió luego de que fuera filtrado un video sexual de ella.

“¿En qué momento grabarnos haciendo el amor y por no seguir a tu lado y hacerlo público no tiene consecuencias?”, dijo Vieth, haciendo referencia al clip que se difundió en 2004, donde aparecía ella y el actor Héctor Soberón, de 55 años, teniendo un encuentro privado.

Sin embargo, no fue lo único que denunció la ahora conductora de Tu Casa TV, pues entre lágrimas reveló que había sido amenazada de muerte por una expareja, y aunque no especificó de quién se trata, el mes pasado la revista TV Notas dio a conocer que el padre de sus hijos más pequeños, Christian Aparicio, de 45 años, es quien la estuvo violentando de tal manera.

“¿En qué momento no dar la pensión alimenticia de nuestros hijos no tiene consecuencias? (…) ¿En qué momento pegarme y amenazarme de muerte y usar a nuestros hijos de moneda de cambio no tiene consecuencias?”, se escucha decir a la actriz.

Por lo que finalmente, Michelle Vieth aseguró que llegó el momento de “exigir consecuencias para ellos”.

El video titulado Jalo x ellas ha sido reproducido por más de 55 mil personas y ha obtenido miles de comentarios en los cuales aplauden la valentía de todas las mujeres que aparecen en la grabación por alzar la voz.

“Que valioso ver que grandes mujeres, con poder en los medios masivos hablen por nosotras, las que sí decimos y expresamos, pero aún así no somos escuchadas. Gracias por su valor, gracias por el amor que nos tenemos entre mujeres; es la fortaleza más grande”, se lee en uno de los comentarios.