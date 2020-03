Flexibiliza Aeroméxico sus políticas por el COVID-19

Debido a la presencia del coronavirus COVID-19 a nivel internacional, Aeroméxico ha implementado medidas preventivas y políticas de flexibilidad para sus clientes, como la condonación de cargos por cambios de fecha, limites por modificaciones de tarifa y en caso de que un pasajero no llegara al vuelo no perderá el valor de su boleto. De acuerdo con la aerolínea, si el vuelo es dentro de las próximas 72 horas darán la mayor prioridad posible a la llamada de las personas y en caso de que no logre comunicarse revisará la política de flexibilidad vigente que se ajuste al vuelo.

Asimismo, realizaron un ajuste adicional para vuelos adquiridos antes del 18 de marzo de 2020, que requieran viajar entre el 18 y el 31 del mes, por lo que aplicará un límite a cargos por diferencias tarifarias si se modifica la fecha de vuelo. En este sentido detalló que, si al cambiar el viaje está disponible la misma clase comprada, no se hará cargo alguno; para vuelos nacionales no se cobrará más de cuatro mil pesos en la misma ruta y cabina; en internacionales no se cobrará más de 500 dólares en la misma ruta y cabina; además si el cargo por el nuevo vuelo resulta menor a lo indicado se cobrará el monto más bajo.