José Pablo Montaña, feliz por nominación en los premios ACPT

Muy contento por su nominación se encuentra el actor lagunero José Pablo Montaña, pues el martes se enteró que está nominado al los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT).

El lagunero está en la terna de Revelación masculina, por su participación en el musical A los trece. "Estoy muy emocionado, agradecido y nervioso, porque se fijaron en mis esfuerzos y me alegra que no haya sido en vano", contó con gran emoción vía telefónica desde la Ciudad de México.

Los ACPT son un reconocimiento otorgado a lo más destacado en el ámbito teatral en la Ciudad de México, es por eso que para el actor de 13 años es un gran logro a su carrera.

Sobre su personaje narró; "'Edy' es parte del grupo de los populares, obvio por conveniencia, es bastante gracioso, algo malcriado y es el secuaz, pues el más popular, que le podríamos decir que es el villano de la obra, siempre tiene la ayuda de 'Ed' para sus fechorías, además sus canciones son geniales y es muy divertido hacerlo, porque en sus temas hay notas muy altas que le dan impacto al personaje".

Para "Juampi", como le dicen, la música es muy importante, y tras su participación en La Voz Kids el lagunero no ha tenido tiempo de enfocarse al 100 por ciento a ella, sin embargo, es algo que siempre lo acompaña en sus nuevos proyectos.

"No he podido dedicarme completamente a la música, pero no la voy a dejar".

Actualmente José Pablo se encuentra muy ocupado participando en dos proyectos, una serie y va a participar en un taller de donde saldrán los actores que participarán en el siguiente musical.

"Por cuestiones de contrato no puedo decir, mucho, pero la verdad sí estoy muy ocupado, pero feliz de estar en estos dos proyectos, en la mañana grabó la serie y en la tarde me voy a los talleres, ya cuando se vayan a lanzar estaré muy contento de contarles todos", relató.

Lo que sí reveló es que continúa con sus estudios desde su casa y en forma virtual y que desde hace se encuentra viajando constantemente a Ciudad de México, pues afortunadamente sí ha tenido mucho trabajo.

Por lo pronto espera ganar en los Premios de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro (ACPT), aunque por la contingencia por el coronavirus tuvieron que ser pospuestos, se realizarían el primero de abril, sin embargo, así que el actor dijo que mantendría a sus seguidores informados sobre el evento y claro, sobre sus próximos planes.

"Los invito a que me sigan en mis redes son: josepablo.montana en Instagram y José Pablo Montaña en Facebook, ahí les iré informando de todo lo que haga y de cómo me fue en la premiación".