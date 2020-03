Instalan filtro preventivo a la entrada de presidencia

Autoridades municipales colocaron ayer un filtro preventivo sanitario en el acceso a la presidencia municipal de Lerdo para evitar un posible contagio de COVID-19.

Apenas la presidenta de la Comisión de Salud del Cabildo había criticado que no había acciones preventivas como proporcionar gel antibacterial a la gente que acude al Ayuntamiento para evitar que contraiga el virus, cuando a media mañana se instalaron una mesa y tres enfermeras cubiertas con tapabocas para brindar el servicio a los ciudadanos.

A las personas que iban llegando se les invitaba a tomar gel antibacterial para limpiarse las manos y evitar contagios al interior de la presidencia municipal.

Hasta el momento, en el estado de Durango solo hay tres casos de coronavirus confirmados.

En una visita que realizó a los trabajadores de las diferentes direcciones ubicadas dentro de la presidencia, el director de Salud Municipal, Cecilio Medina Elizondo, acompañado de su personal, informó que la brigada estará proporcionando gel antibacterial a la ciudadanía lerdense.

Informó también sobre el estado del coronavirus en Durango y llamó al personal de la presidencia y a regidores a no caer en información falsa y no divulgarla, pues no existen casos confirmados aún en el municipio, por lo que pidió mantener la calma, usar gel antibacterial y lavarse las manos.

Recomendó no estar en lugares donde haya más de 10 personas, pues son lugares donde se puede transmitir más el virus: "en estos momentos tenemos tres casos en Durango, en Coahuila ninguno, les recomiendo no estar más de 10 personas en una oficina, sobre todo los departamentos donde se recibe muchas personas, es necesario evitar el contacto y usar gel antibacterial en todo momento" .

El director de Salud también visito la sala de regidores donde mencionó que en cuestiones de salud es importante trabajar juntos: "en estos momentos yo no veo partidos, yo no veo colores, estoy al servicio de las indicaciones del presidente municipal Homero Martínez, yo vengo a darles la información oficial, no hay ningún caso en Lerdo, pero de que tenemos un alto riesgo, lo sabemos, en México han subido 25 casos diarios".