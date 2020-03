Aperciben a tres menores por 'bañarse' en canales de Gómez Palacio

El Ayuntamiento de Gómez Palacio apercibió a tres menores de entre 13 y 14 años de edad, por meterse a nadar a los canales de riego, así como a cinco personas adultas que se detectaron realizando actividades de pesca.

El director de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía, dijo que se están realizando entre tres y cinco recorridos diarios en los canales principales Santa Rosa-Tlahualilo y Sacramento, y añadió que en una primera fase se conmina a la ciudadanía a retirarse de estos sitios para evitar accidentes.

"Esto sin la necesidad de implementar todavía medidas como las detenciones, pero ya la próxima semana si se reincide en ese tema, pues vamos a proceder con Seguridad Pública a detener a las personas que hagan este tipo de cosas", agregó.

El funcionario municipal comentó que fue a través de una denuncia ciudadana y de los recorridos que realiza la Dirección de Protección Civil que se identificó la presencia de los menores de edad y de las personas adultas en los canales de riego.

La vigilancia en estos espacios es una campaña permanente para evitar que los gomezpalatinos se introduzcan al agua y pongan en riesgo su vida.

Las acciones de esta área prevalecerán durante toda la temporada de riego agrícola, en los canales que atraviesan este municipio.

Para evitar sanciones, el gobierno municipal exhorta a la población a no introducirse al agua, no lavar vehículos en los márgenes de los canales de riego, no conducir en estado de ebriedad, no jugar en las orillas, respetar los señalamientos y disminuir la velocidad.

En caso de riesgo y/o emergencia, la ciudadanía se pude poner en contacto al sistema 911 o a los teléfonos: 8717-14-12-10 y 8717-14-02-31.

Cabe mencionar que el Distrito de Riego 017 informó que este año se autorizó la extracción de 900 millones de metros cúbicos para el riego de poco más de 50 mil hectáreas y durante el riego de presiembra se extraerá el 25 por ciento de dicho volumen, de tal manera que serán cuatro semanas que correrá el agua por el río Nazas y los canales.