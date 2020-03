Sesiona Congres a puerta cerrada por el COVID-19

En el Pleno del Congreso del Estado se aprobaron, ayer miércoles, a puerta cerrada, cinco dictámenes por parte de los legisladores locales.

Como parte de las medidas implementadas en el Congreso por la emergencia por coronavirus, no se permitió el acceso más que a los legisladores y a los trabajadores indispensables para el desarrollo de la sesión y tampoco se dejó entrar a representantes de los medios de comunicación. Las actividades normales se retomarán hasta después del 20 de abril, aunque los diputados sesionarán nuevamente el próximo martes 11 de marzo y se advirtió que no se trata de un periodo vacacional para el resto del personal por lo que hay guardias. Solamente quienes se encuentren en los grupos vulnerables, tales como adultos mayores o mujeres embarazadas, ya no asisten.

El miércoles se llevaron a cabo las dos sesiones que, por ley, deben llevarse a cabo por semana, y se desahogaron los puntos establecidos en la orden del día. Se aprobó reformar el artículo 219 del Código Penal del Estado, en materia de robo; además de que se aprobó una adición al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, respecto a servicios periciales relativos al delitos de violencia familiar.