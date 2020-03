Amagan taxistas con manifestación

Choferes de taxis en La Laguna de Durango amagan con manifestarse en la Subsecretaría de Transporte con sede en Gómez Palacio, para exigir a la dependencia que saque de circulación a un 15 por ciento de las unidades que operan sin placas en la región y que se consideran "piratas".

Este porcentaje equivale a unos 200 vehículos del total del padrón del transporte público que se encuentran operando de manera informal y que según el dirigente de la Unión Regional de Sindicatos, Gerardo Vázquez, generan una competencia desleal.

"Aquí en La Laguna, yo creo anda como un 15 por ciento que no trae placas, incluso, vienen de otros municipios que andan sin placas. Ustedes como ciudadanos los pueden ver si van en la calle, se ven los vehículos sin placas, yo no sé por qué (el subdirector de Transportes en La Laguna de Durango, Armando Ramírez Barley), protege a ciertos vehículos que no traen placas, yo no lo entendería", afirmó.

Por esta razón y ante la preocupación que existe por parte de otros sindicatos, es que en el próximo mes se tiene programada una manifestación en la citada dependencia.

Esta inconformidad fue dada a conocer ayer, después de una reunión que tuvo una comisión de taxistas con el Ayuntamiento de Gómez Palacio para la implementación cursos intensivos de vialidad, equidad de género y primeros auxilios.

También, se abordó la aplicación de algunas medidas especiales en las unidades de taxi para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Algunas acciones serán desinfectar los vehículos y capacitar a los choferes a fin de atender las recomendaciones que emitan las autoridades de salud.

'Piratas'