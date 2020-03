Llama Salud a mantener la calma

Es totalmente falso que existan muertos por coronavius; llamó el Secretario de Salud de Durango a no hacer caso a las falsas alarmas que solo buscan generar pánico y pidió estar al pendientes solo de las fuentes y páginas oficiales.

Ante la alarma que se generó en Lerdo de un supuesto fallecimiento la noche del martes por coronavirus en un hospital, Sergio González Romero dijo que se trató de una persona que llegó con insuficiencia cardíaca, enfermo del corazón, nada que ver con el Covid-19.

"Por favor solo hay que hacer caso a las páginas oficiales sobre este tema no hacer caso en redes a las falsas alarmas que solo generan pánico, eso es lo que debemos evitar, nosotros no tenemos por qué ocultar algo, no lo vamos a hacer, todo se va a dar a conocer", afirmó González Romero, titular de la SSD.

Reiteró que la información que se estará generando sobre la presencia del coronavirus será dada a conocer por la misma Secretaría de Salud y solo esa es la información valida.

Solo se tienen registrados tres casos positivos y no existen, hasta ahora, ningún caso sospechoso en espera de resultados.

Hasta ahora solo se han realizado pruebas de posibles sospechosos en dos municipios, Durango y Gómez Palacio, del resto de la entidad no existen sospechosos.

Sobre los cercos de salud en la central camionera y aeropuerto, simplemente señaló que se tiene ya médicos en el aeropuerto porque es vía aire por donde llega la gente que viene de Europa y en esta primera fase es ésta la vía de infección.

En la central camionera se están capacitando al personal para que pueda arrancar ya estos filtros sanitarios con la idea de que ésten listo para la llegada de paisanos en las dos puertas y en los tres turnos.

"Reforzaremos las medidas de seguridad para esta Semana Santa para evitar que lleguen paisanos enfermos del Coronvirus", aclaró el Secretario de Salud.