Mercados, sin remedio

Los mercados financieros no encuentran remedio a pesar de los 'salvavidas' financieros que han lanzado tanto los Bancos Centrales como los Gobiernos de las principales economías.

La Bolsa Mexicana de Valores hiló otro día de contracción con una pérdida de 3.74 por ciento, en línea con Wall Street, que borró la recuperación del martes y se hundió 6.72 por ciento en su índice Dow Jones y 4.16 el Nasdaq.

Pero las pérdidas más preocupantes para la economía mexicana están en el mercado petrolero y de divisas.

El precio internacional del petróleo cayó 24.4 por ciento, lo que provocó que la cotización del dólar frente al peso siguiera su carrera ascendente, llegando a venderse hasta los 24.29 pesos y terminar la jornada en las 23.94 unidades, con lo que alcanzó un nuevo cierre histórico, a pesar de las medidas emprendidas por la Comisión de Cambios en México para dar liquidez al mercado.

En los mercados internacionales, el peso mexicano cerró la sesión del miércoles con una fuerte depreciación de 3.25 por ciento o 74.5 centavos, cotizando alrededor de 23.70 pesos por dólar, luego de tocar un nuevo máximo histórico de 24.12 pesos.

Entre los factores que contribuyeron a la depreciación del peso se encuentra el desplome de los precios internacionales del crudo. Los futuros del crudo en Estados Unidos llegaron a un mínimo de 18 años, a medida que los Gobiernos aceleraban las cuarentenas para contener al coronavirus, que está causando un colapso en la demanda global.

Los futuros del petróleo han perdido más de la mitad de su valor en los últimos 10 días, en medio de cierres de escuelas y empresas, así como las medidas de los Gobiernos para limitar las reuniones entre las personas. Según Goldman Sachs, la demanda mundial por crudo para fines de marzo podría caer entre 8 y 9 millones de barriles por día.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos perdieron 6.58 dólares, o un 24.4 por ciento, a 20.37 dólares. El contrato ha perdido 56 por ciento en los últimos 10 días, en su peor racha en dicho período desde que fue lanzado en 1983.

Por su parte, el referencial internacional Brent cedió 3.85 dólares, o un 13.4 por ciento, a 24.88 dólares el barril, después de haberse desplomado hasta los 24.52 dólares, su menor nivel desde 2003.

Buscan quitar estrés al peso

La subasta de dos mil millones de dólares adicionales en coberturas cambiar ias por parte del Banco de México (Banxico) pretende eliminar el estrés que probablemente está enfrentando el peso, por medio de una mayor inyección de liquidez al mercado cambiario, afirmó el economista James Salazar.

En entrevista, el subdirector de Análisis Económico de CIBanco explicó que “cuando se observa que el tipo de cambio está en 24 pesos por dólar, se piensa que probablemente está muy estresado y que quizás algunas empresas están batallando para conseguir dólares o que el mercado no está tan líquido”. Si al momento de la subasta se llega a observar que no todos los plazos ofertados tienen postura de compra, entonces se podría deducir que no necesariamente las empresas están teniendo dificultades para comprar dólares, sino que el dólar está muy caro, por lo que está ocurriendo a nivel internacional, expresó Salazar.

En caso de que no haya problemas de liquidez en el mercado, la subasta podría tener cierto efecto para frenar la depreciación del peso, pero un efecto muy limitado, estimó.

Precisó que posterior al anuncio, el peso se apreció a 23.73 por dólar (desde 23.85 que estaba a las 08:00 horas), el problema es que los movimientos son tan abruptos que una apreciación de 15 o 20 centavos casi no se nota.

“Es muy probable que el peso vuelva a presionarse, en parte por el tema del COVID-19 y por la caída de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, cuya cotización está en los suelos, con una baja en el año de poco más de 60 por ciento”, advirtió.