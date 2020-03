Ana Guevara minimiza violencia psicológica contra atletas mexicanos

A pesar de que a finales de febrero la directora de la Conade presentó un programa de "Cero Tolerancia" hacia cualquier forma de violencia a las niñas y mujeres, el organismo que ella dirige ni siquiera abrió una investigación a la entrenadora de nado artístico Adriana Loftus, quien fue denunciada por al menos seis jóvenes por maltrato psicológico que les derivó en problemas de salud físico y mental.

"No tiene que ver con el protocolo de violencia tal cual. No es un derecho humano ser seleccionada nacional. Y si se pudieran verter los criterios de los atletas. Debemos respetar los criterios de la entrenadora y no confundir la violencia verbal con querer permanecer dentro de la Selección", declaró Guevara

Para la exvelocista, este tipo de abuso no es violencia, sino que forma parte de los criterios que tiene un entrenador para realizar su trabajo.

Ana únicamente se limitó hablar con el presidente de la Federación, Kiril Todorov, que desde hace décadas mantiene a Loftus como seleccionadora del equipo de nado artístico.

A finales de febrero Teresa Alonso García, medallista junto al equipo de nado artístico en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, denunció a Loftus por disciminación y violencia psicológica. En su reclamo, excompañera se sumaron.

"Nadie le está diciendo que es un derecho estar en la selección Nacional y tenemos los resultados yo y Ana Karen como para que nos digan que nos sacaron. Nunca nos sacaron, nosotras decidimos no regresar por esa violencia diaria. No sé quién las protege, que triste de verdad que el deporte en el país esté dirigido por alguien que no respalda a los atletas", declaró Teresa García al conocer las declaraciones de la directora de Conade.

La joven señaló que Loftus en repetidas ocasiones la insultó con calificativos como "piernas cortas" y "gorda", que la llevaron a periodos de ansiedad y depresión.