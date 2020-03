Claudia Álvarez teme por la violencia en México

"¿No les ha dado ese sentimiento?", dice la actriz Claudia Álvarez. A veces, asegura, quisiera irse de México a causa de la violencia, y más ahora que acaba de convertirse en madre y que teme de que algo pudiera pasarle a ella o a su hija.

"Ya no camino en la calle, todo el tiempo estoy ciscada. Tengo muchos miedos como todo el mundo y también muero por irme de este país como todo el mundo, pero acá está mi trabajo, aquí está mi familia, aquí está mi gente y tenemos que aprender a vivir con el miedo. Es bien padre cuando viajas a otros lados y dices '¡Ay, estoy caminando y no tengo miedo!', ojalá y cambie la situación del país porque es lamentable".

Claudia aclaró en entrevista a medios que no es que no le guste México, al contrario, a ella le gustaría que este país, en el que está todo su mundo, pudiera ser seguro para ella y para todos.

"Creo que tenemos el mejor país del mundo, pero estamos con una inseguridad que se vive en pocos países. Hay tanta maldad, no concibo que haya gente que pueda lastimar a un ser humano, a un bebé", expresó.

De la mano de Rosy Ocampo, Claudia Álvarez regresa a las telenovelas con la franquicia "Vencer", de la que está por terminar "Vencer el Miedo" y ahora preparan "Vencer el desamor".

Claudia agradeció tener todo el apoyo de la empresa y su productora para desarrollarse profesionalmente y no dejar de lado los cuidados de su bebé.

“Tengo una bebé que tiene dos meses de nacida y no quiero perderme para nada la etapa de su crecimiento, Rosy me está dando una oportunidad que es un parteaguas para muchas empresas: que mujeres puedan lograr metas y al mismo tiempo no descuiden su tiempo de lactancia, lo agradezco, me permite seguir creciendo, feliz, aprendiendo".

"Vencer el desamor" se centrará en cuatro mujeres de distintas edades que conviven en una casa. Saldrá al aire el próximo 13 de julio, luego de la telenovela de Lucero Suárez "Te doy la vida". Claudia Álvarez, Daniela Romo, Julia Urbini, Valentina Bazzurro, David Zepeda y Juan Diego Covarrubias forman parte del elenco.