Ivonne Montero llama a orar contra el coronavirus

Para detener la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, la actriz Ivonne Montero invita a hacer oración. Según se lee en la imagen que colgó en su cuenta de Instagram, la idea es que este jueves a las 15:00 horas la gente en México ore a la Santísima Trinidad haciendo tres padres nuestros.

La publicación suma apenas cerca de cuatro mil likes y Montero ha recibido críticas tanto positivas como negativas. Hay gente que le comenta que la acompañará porque "si no tenemos fe en algo no hay nada. Es la última línea de vida para no caer al fondo", además resaltan que se debe creer en el poder de la oración, pero también "replantearnos qué hacemos mal como sociedad y qué podemos corregir".

También otros usuarios la cuestionan: "¿Te pagan por hacer este tipo de publicaciones?", se lee en parte de un comentario donde además agregan: "Hay que ser espirituales, religiosos o lo que quieran, pero también hay que tener un poco de lógica, sentido común, conocimiento, cultura e inteligencia".

Ante las críticas, la propia Ivonne ha respondido en varios comentarios defendiendo su postura. En este último Montero escribió: "Por lo visto tu capacidad de comprensión y de menor entendimiento es limitada… este mensaje, si vuelves a leerlo, pide unión espiritual que por supuesto tampoco comprendes. Pide unión de fe para cambiar el rumbo de lo que tenemos en frente de nosotros".