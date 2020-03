VIDEO: Elenco de High School Musical se 'reencuentra' en cuarentena

Diversas celebridades del mundo entero se han sumado para crear conciencia entre sus seguidores para permanecer aislados ante la contingencia que se vive por el COVID-19.

Algunos realizan conciertos en vivo a través de redes y otros, como lo hizo parte del elenco de High School Musical, tuvieron un reencuentro virtual.

Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu y Kaycee Stroh crearon un Tik Tok bailando el tema 'We're all in this together', mismo que marcó a todos los fans de Disney Channel.

Por medio de Twitter un usuario compartió el 'esperado encuentro' y se preguntó sobre el paradero de 'Troy Bolton', Zac Efron.

Luego de que Vanessa Hudgens fuera criticada por su opinión ante el virus, las imágenes del baile se hicieron virales y recibió comentarios divididos.