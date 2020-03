Alejandro Fernández hace campaña de concientización por COVID-19

El cantante Alejandro Fernández, informó a través de su cuenta de Instagram, que se une a una campaña de concientización que brindará información acerca del manejo del COVID-19.

"Igual que todos ustedes, he buscado respuestas, consejos e instrucciones de qué puedo hacer y no hacer, y me he dado cuenta de la falta de información clara y el exceso de información falsa que se está dando en las redes sociales", dijo.

Por esta situación, el hijo de Vicente Fernández decidió unir fuerzas con el Dr. Juan, quién lleva la sección médica de un programa de revista matutina, para informar y concientizar al público de la importancia del distanciamiento social.

"Luego de ver los videos del Dr. Juan, la forma de explicar y dar instrucciones claras y veraces, decidí contactarlo para que juntos podamos compartir información y combatir la desinformación y el pánico que abunda en estos momentos", informó.

"Hoy más que nunca debemos mantener la calma e informarnos, y sobre todo mantener el distanciamiento social", ahondó.

De igual forma, pidió a sus fans que se ocuparán de la población más vulnerable. "El llamado es a quedarnos en casa y cuidar a nuestros padres y abuelos, que son los más vulnerables en este momento.Todos tenemos la misma responsabilidad con el mundo, les invitamos a formar parte de la solución", escribió el cantante.

"Hoy quiero anunciar que estaré con el Dr. Juan en una campaña de información a través de las redes sociales, para darles a ustedes, mi publicó, la mejor información en este momento tan crítico, con el #quedatentucasa... los amo y que Dios nos bendiga", comentó.

Asimismo, informó que cancela todas su presentaciones. "Debido a la difícil situación que estamos viviendo en estos momentos, he decidido cancelar mis conciertos para quedarme en casa", expresó.