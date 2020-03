¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

Seguramente más de una vez has escuchado a alguien decir que no sufre de picaduras de mosquito, o por el contrario, que no logra dormir por la constante presencia de estos.

Aunque esto envuelve muchos mitos sobre las razones por las que sucede, algunos incluso aseguran que tienen la sangre “más dulce” y un sinfín de especulaciones, lo cierto es que esto es erróneo, pues los factores son muy distintos. Los mosquitos no pican porque la sangre sea dulce, sino que son capaces de identificar compuestos volátiles que los atraen, de hecho, si la persona toma un baño antes de dormir, estaria eliminado este compuesto, lo que lo llevaría dormir más plácidamente deshaciéndose de los mosquitos. También un estudio demostró que los mosquitos Anopheles gambiae son partidarios del olor a queso Limburger cheese, esto podría deberse a otra bacteria producida por los pies del ser humano, y solo los mosquitos que se alimentan de los humanos son atraídos por ese queso. Por otro lado, una elevada cantidad de C02 puede llegar a atraer a los mosquitos, los más predispuestos a esto son las personas de mayor tamaño y las mujeres embarazadas, aunque los niños también son un blanco fácil. Además, un dato que puede ser la clave de muchas de tus dudas, es que a los mosquitos les gusta el olor corporal de una persona cuando consume cerveza. Incluso existen estudios que demuestran que el consumo de cerveza puede atraer a algunas variaciones como Anopheles gambiae. También la temperatura corporal juega un papel importante, mientras más calidez tenga un cuerpo, más atraído se verá el insecto.