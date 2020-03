Coronavirus pega a industria del

La pandemia del coronavirus sigue causando estragos en diversos ámbitos, el mundo del espectáculo se ha visto afectado severamente a nivel internacional, nacional y por supuesto local.

Estrenos de filmes, rodajes de éstos, conciertos y obras de teatro han tenido que parar para no congregar personas y de esta manera evitar la propagación del COVID-19.

La agenda en la Comarca Lagunera contaba con bastantes compromisos de música y de teatro durante el mes de marzo. Todos se cancelaron o se pospusieron hasta nuevo aviso.

El caso que más impacto generó en Torreón fue la cancelación del show de Ricky Martin a día y medio de que se llevara a cabo en la explanada de la Feria de Torreón.

El astro dio a conocer en sus redes sociales que, de acuerdo con las precauciones tomadas alrededor del mundo, optaba por posponer hasta nuevo aviso los conciertos correspondientes al tour Movimiento.

"La difícil decisión se ha dado que para Ricky Martin y su equipo, es de vital importancia hacer todo lo posible por resguardar la salud y la seguridad tanto de su público como de todas las personas que forman parte de la gira.

Esperamos poder anunciar las nuevas fechas lo más pronto posible", posteó.

Además del concierto del boricua que tendría lugar el 14 del mes en curso, la obra Rosa de dos aromas protagonizada por Rocío Banquells y Sylvia Pasquel tampoco vino a Torreón el día de ayer. Se iba a presentar en el Teatro Isauro Martínez.

Esta semana, se han anunciado que los espectáculos de José Ángel Ledesma "El Coyote", la Arrolladora Banda el Limón, Mago de Oz, Los Apson y el Ballet de San Petersburgo no podrán realizarse. Los eventos que se reprogramaron fueron: Rogelio Ramos y La India Yuridia.

"El Coyote" y la Arrolladora se presentarían el 21 de marzo en un antro y el 4 de abril en la Feria de Torreón, respectivamente. La venta iba muy bien para ambos eventos que esperaban congregar a miles de habitantes de la región.

El promotor Rogelio Cano, uno de los encargados de tales espectáculos, comentó que decidieron moverlos de fechas con el fin de seguir con el plan del Gobierno Federal.

"Tenemos que acatar las medidas del gobierno por la salud de muchas personas. Todavía no sabemos las nuevas fechas y en cuanto a reembolsos estaremos informando pronto en redes sociales", comentó.

Cano externó que aunque están consientes que la medida es para prevenir la propagación, lo cierto es que esto será un duro golpe para la economía de una gran cantidad de familias.

"A nosotros, pararnos un mes es muy fuerte para los grupos, los meseros, los de seguridad; ya se habían hechos gastos de publicidad o se habían dado anticipos. Hay muchas personas que dependen de estos eventos y que desgraciadamente viven al día", resaltó el empresario.

Sebastián Salas, mesero de Torreón, comentó que se encuentra muy preocupado por la falta de trabajo que se avecina, no sólo por los conciertos sino también porque se prevé que las bodas también se pospongan.

"Yo trabajo de mesero en varios lugares como el Coliseo y la Feria. Ahora que no habrá qué hacer no sé qué voy a hacer para llevar comida a casa. También voy a bodas y fiestas de 15 años, pero supongo también las cancelarán", dijo a El Siglo de Torreón.

Quienes también la tendrán difícil son las agrupaciones musicales de la Comarca o los solistas, ya que aunque hasta ahora el gobierno no planea cerrar los bares, artistas locales opinan que la afluencia de gente bajará.

"Si no van clientes, pues no nos van a contratar. Yo soy músico de bares y estoy en un grupo versátil de bodas. Si al rato cierran los lugares por la pandemia, de todos modos muchas personas no van a querer salir con frecuencia", dijo el guitarrista José Chacón.

Ayer, el Teatro Nazas difundió un comunicado en el que señaló que no ofrecerán eventos hasta el 30 de abril. Con esta medida, las actuaciones del ballet de San Petersburgo (22 de marzo) y la India Yuridia (4 de abril) no llegarán a Torreón hasta nuevo aviso. "Como medida de prevención ante el COVID-19 y en atención a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, el Teatro Nazas informa que todas las funciones programadas entre el 17 de marzo y el 30 de abril del año en curso serán canceladas o reprogramadas hasta nuevo aviso", puede leerse.