Retiran acreditación a periodista del Guardian

El Gobierno egipcio anunció el martes la retirada de la acreditación de prensa a la corresponsal del periódico británico The Guardian y mandó una advertencia al del The New York Times por difundir informaciones con "estimaciones falsas sobre el número de casos de coronavirus" en la nación árabe.

En un comunicado, el Sistema de Información del Estado (SIS), organismo encargado de los medios en el país, acusa a los periodistas de "violaciones profesionales que exceden los límites de la acreditación otorgada a los corresponsales", después de que el periódico británico difundiera una información sobre la situación del coronavirus en Egipto. En ese reporte, publicado el domingo, The Guardian se hacía eco de varios casos registrados en el país y de un estudio de investigadores de la Universidad de Toronto (Canadá) en el que se estima, en base a datos de viajeros y referencias de infección, que la cifra de casos en Egipto puede ser de 19,000. El Gobierno egipcio, que hasta el momento ha contabilizado 196 casos, salió ayer al paso de esa información calificándola de "completamente falsa". Un portavoz del Ministerio de Salud afirmó que la información se basaba en una mera "especulación de un investigador" y aseguró que Egipto está reportando casos con total transparencia según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. El SIS afirma que el estudio que usó The Guardian no ha sido validado por la comunidad científica y acusó a la corresponsal de no buscar información de fuentes oficiales egipcias. También responsabiliza al periodista del The New York Times de difundir en Twitter esos mismos datos y asegura que "ninguno de los corresponsales se disculpó por estas violaciones que tienen efectos negativos". El organismo anunció la retirada de la acreditación de la corresponsal del The Guardian, Ruth Michaelson, y exige al rotativo inglés que "publique una disculpa por este informe lleno de errores profesionales" o tomará "todas las medidas legales disponibles, incluido el cierre y la retirada de la acreditación de la oficina del periódico en Egipto". Además manda un "aviso" al corresponsal del medio estadounidense, Declan Walsh. Esta no es la primera vez que Egipto toma medidas contra corresponsales y acusa a medios extranjeros. En enero agentes de seguridad entraron en la sede de la agencia turca Anadolu y arrestaron a cinco personas, en medio de un repunte de tensión con Turquía por la situación en Libia. Entonces liberó a los detenidos bajo fianza y aseguró que el medio operaba en el país sin permiso para hacerlo. En marzo del año pasado, el SIS pidió "boicotear" a la cadena británica BBC por publicar un artículo que se hacía eco de una campaña contra el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi. Ese mismo mes, Egipto deportó a la corresponsal en El Cairo del periódico británico The Times, Bel Trew, tres semanas después de ser detenida tras hacer una entrevista al pariente de un hombre que murió en una patera camino de Europa. La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a Egipto en el puesto 163 de 180 países en su índice de libertad de prensa de 2019. Según esta organización, al menos 30 periodistas se encuentran encarcelados por acciones o hechos relacionados con su trabajo.