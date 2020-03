Asegura China el desarrollo de vacuna contra el coronavirus

El Ministerio de Defensa de China aseguró este martes en un comunicado haber desarrollado "con éxito" una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y ha autorizado las pruebas en humanos, aunque el texto no precisó cuándo comenzarían tales ensayos.

Según precisa la nota, el Ministerio de Defensa chino ha aprobado los ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Academia Militar de Ciencias.

La vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación liderado por la epidemióloga Chen Wei, de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias.

Según Chen, la vacuna -desarrollada en consonancia con "estándares internacionales y la regulaciones locales"- está preparada para llevar a cabo "una producción a gran escala, segura y efectiva".

Este martes, varias instituciones chinas anunciaron que pondrán en marcha en abril ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus.

Según el Ministerio de Educación chino, hay sobre la mesa una vacuna basada en vectores virales de la gripe que se encuentra actualmente en fase de experimentación con animales que comenzará sus ensayos clínicos en abril con la participación de las universidades de Pekín, Tsinghua y Xiamen, así como otras instituciones de investigación, según la agencia estatal de noticias Xinhua.

Por otra parte, el subdirector de la Comisión Municipal de Salud de Shanghái, Yi Chengdong, afirmó que científicos chinos han desarrollado una vacuna en la plataforma mRNA que entrará en ensayos clínicos también en abril.

Yi señaló que se ha desarrollado en base a proteínas virales derivadas de las proteínas estructurales de un virus.

Entretanto, tres nuevos productos utilizados en las pruebas de diagnóstico para detectar el coronavirus han sido aprobados y aplicados clínicamente en Shanghái, dijo hoy Zhang Quan, director de la comisión de ciencia y tecnología de la ciudad.

Hasta la fecha, al menos 3, 226 personas han muerto por COVID-19 en China de entre los 80, 881 contagiados de SARS-CoV-2 registrados desde que comenzó la epidemia.

Un grupo de científicos australianos ha descubierto cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19, una información que podría resultar de vital importancia en la carrera para hallar una vacuna contra el nuevo coronavirus, cuya pandemia ya se ha extendido a 162 países.

En un artículo publicado este miércoles en la revista científica Nature Medicine, un equipo de investigadores del Instituto de Infección e Inmunidad Peter Doherty, de la Universidad de Melbourne, afirma que la reacción del sistema inmunológico contra el COVID-19 es similar a la que tiene contra la gripe.

"Nuestro estudio proporciona contribuciones novedosas al conocimiento de la amplitud y la cinética de las respuestas del sistema inmunológico durante un caso no-severo de COVID-19", se afirma en el documento.

Los científicos estudiaron muestras de sangre de una paciente infectada con el coronavirus de 47 años que había viajado de la ciudad china desde Wuhan, origen de la pandemia, a Australia, que no presentaba patologías previas y que fue puesta en aislamiento, donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído.

Puesto que el nuevo coronavirus ha hecho su aparición recientemente, los expertos aún tienen poca información sobre su comportamiento y cómo el cuerpo humano reacciona ante él, pero el descubrimiento del equipo australiano podría servir para facilitar enormemente cómo combatirlo.

"Esta información nos permitirá evaluar a cualquier candidato a ser vacunado, ya que en un mundo ideal la vacuna debería imitar la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo", señaló Katherine Kedzierska, jefa del equipo de investigación, al medio local australiano ABC.

Kedzierska agregó que las células que han visto "surgir" justo antes de la recuperación de la paciente son las mismas que combaten la gripe.

Científicos estadounidenses no descartan que el nuevo coronavirus se transmita por el aire, ya que es estable en aerosoles, como en las superficies, durante varias horas e incluso días, según un estudio difundido este martes por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) de EUA.

En el estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, expertos de los NIH, los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y de las universidades de California y Princeton hallaron que el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, es detectable en los aerosoles hasta tres horas, en el cobre hasta cuatro horas y en el cartón hasta 24 horas.

En el plástico y el acero inoxidable puede permanecer entre dos y tres días.

Según el estudio, estos resultados sugieren que la gente puede contagiarse con el virus a través del aire o tras tocar objetos contaminados con él.

Para elaborar este análisis, los expertos compararon el nuevo coronavirus con el que causó la epidemia de SARS, el SARS-CoV-1, que también apareció en China e infectó a más de 8, 000 personas entre 2002 y 2003.

El virus del SARS, que es el más cercano al coronavirus actual, fue erradicado haciendo un seguimiento intensivo de las vías de contacto y con medidas de aislamiento de los infectados. Desde 2004 no se detectado ningún caso.

Durante sus experimentos, los científicos observaron que ambos virus se comportan de manera similar, lo que no explica por qué el brote de COVID-19 es mucho mayor.

Los expertos simularon los contactos que una persona infectada puede tener con superficies en una casa o en un hospital, tanto tosiendo como tocando objetos, y analizaron el tiempo de permanencia del virus.

Sus observaciones les llevaron a concluir que el nuevo coronavirus está ocasionando más contagios porque los infectados podrían estar transmitiéndolo antes de que se les reconozcan los síntomas, con lo que las medidas para controlar su propagación están siendo menos efectivas que en el caso del SARS.

A diferencia de lo ocurrido con el virus anterior, la mayoría de los casos secundarios de transmisión del nuevo coronavirus aparentemente se dan en entornos comunitarios más que en sanitarios. Aún así estos últimos son también vulnerables y la estabilidad del SARS-CoV-2 en aerosoles y superficies probablemente contribuye a su transmisión aquí.

Estos descubrimientos confirman los consejos de los profesionales sanitarios de tomar precauciones similares a las que se recomiendan con otros virus respiratorios, es decir, evitar el contacto con los infectados; no tocarse los ojos, la nariz, ni la boca; permanecer en casa si se está enfermo; cubrirse con un pañuelo cuando se tose o estornuda y tirarlo a la basura después; y limpiar y desinfectar los objetos y superficies habitualmente.

Los líderes de la Unión Europea (UE) respaldaron este martes en una cumbre por videoconferencia la propuesta de la Comisión Europea (CE) de cerrar las fronteras exteriores comunitarias durante 30 días, salvo en algunas excepciones, para frenar la expansión del brote de coronavirus.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en una rueda de prensa al término de la reunión que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios se mostraron a favor de la propuesta según la planteó la Comisión Europea y dijo que la próxima semana volverán a verse por videoconferencia para evaluar la crisis causada por el COVID-19.

Los líderes acordaron “reforzar las fronteras exteriores mediante una restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE por un periodo de 30 días, según el enfoque propuesto por la CE”, señaló Michel, quien dejó claro que hoy “reafirmamos la necesidad de trabajar juntos y hacer todo lo necesario para afrontar la crisis y sus consecuencias”.

De acuerdo a la propuesta de la CE, sí podrán entrar en territorio comunitario ciudadanos de la UE o residentes de larga duración que regresen a casa, así como miembros de su familia y del personal diplomático destinado en la Unión.

Charles Michel explicó que, para limitar la expansión del coronavirus, aprobaron las directrices propuestas por la Comisión Europea sobre gestión de fronteras, que buscan garantizar el paso de medicinas, alimentos y bienes y que los ciudadanos europeos puedan viajar a sus países de origen.

El coronavirus hizo lo que el Gobierno de Guatemala no pudo: frenar las deportaciones y los traslados de centroamericanos que llegan al país diariamente desde Estados Unidos.

El Gobierno guatemalteco canceló dos vuelos programados para el martes con guatemaltecos deportados y anunció la suspensión temporal de los traslados de centroamericanos bajo un acuerdo de cooperación con Estados Unidos mientras dure el estado de calamidad impuesto para evitar la propagación del COVID-19, que ya cobró la vida de una persona y del que hay otros cinco casos confirmados en el país.

Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores, dijo el martes que se suspendía el regreso de hondureños y salvadoreños debido a la pandemia. “A partir de hoy quedan suspendidos todos los vuelos de retornados... mientras dure el estado de calamidad”, agregó.

Su oficina señaló poco antes que se trata de una “medida cautelar” que se mantendrá mientras se establecen protocolos sanitarios para que los deportados y trasladados puedan ser llevados a sus comunidades. Debido a la pandemia de COVID-19, las autoridades guatemaltecas suspendieron el servicio de transporte público.

Brolo explicó que se harán entre cuatro y cinco chequeos a los migrantes deportados, desde su salida de Estados Unidos hasta su llegada a Guatemala, “para garantizar que todos los guatemaltecos que vengan retornados al país no vengan enfermos”.

Desde noviembre 939 centroamericanos han sido trasladados -579 hondureños y 360 salvadoreños- bajo el acuerdo que les permite solicitar asilo en Guatemala.