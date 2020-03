Harry Potter orilló a Daniel Radcliffe al alcoholismo

El actor inglés Daniel Radcliffe, reconocido por su papel en la saga cinematográfica Harry Potter, confesó a través de una entrevista para la emisora del Reino Unido, BBC Radio 4, que el filme que le dio fama internacional, también lo empujó al alcoholismo.

"Mi alcoholismo se debe a Harry Potter y empeoró porque me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba", reveló el actor británico.

Asimismo, la presión de su protagónico, también le causó problemas severos de autoestima: "No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí.

Entonces bebí. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con curiosidad, porque todavía me veían como el niño Harry Potter.

Era Harry pasándose con el alcohol en un bar", añadió.

Pese a la confesión, el actor declaró que actualmente lleva una década sobrio, pues sus padres le apoyaron en el transe de su adicción: "Ellos me dieron la perspectiva suficiente sobre mi vida y me ayudaron en momentos claves", dijo.

Radcliffe, quien superó sus adicciones y problemas de autoestima, busca ser un ejemplo ante las nuevas generaciones y difundir su caso, para que sirva de alerta a los jóvenes, que puedan atravesar por la misma situación, según explicó a lo largo de la entrevista.

Ahora, el actor, que ya ha dejado atrás al emblemático Harry Potter, tiene todos los requisitos para interpretar al nuevo héroe de marvel, "Moon Knight", Según ha informado el medio especializado We Got This Covered (WGTC).