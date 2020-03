Continúan aplazando estrenos por el coronavirus

Marvel Studios y Disney aplazaron ayer el estreno de Black Widow, la película protagonizada por Scarlett Johansson que iba a llegar a los cines el próximo 1 de mayo, debido a la crisis mundial desencadenada por la expansión del coronavirus, informaron medios estadounidenses.

Además de Black Widow, Disney también aplazó hoy los estrenos de The Personal History of David Copperfield, previsto inicialmente para el 8 de mayo; y de The Woman in the Window, dispuesto para el día 15 del mismo mes.

Black Widow por ahora no tiene nueva fecha de estreno confirmada.

Además James Cameron suspendió indefinidamente el rodaje de las cuatro secuelas de Avatar (2009), que se estaban llevando a cabo en Nueva Zelanda, debido a la crisis mundial por la expansión del coronavirus.

Mientras que en México pusieron en pausa la serie de Luis Miguel. Según compartió en sus redes sociales el actor César Bordón, quien forma parte del elenco, las actividades "se suspendieron" aparentemente a raíz del tema del coronavirus y las medidas que contemplan el no estar en contacto con un gran número personas y, de ser posible, permanecer en casa. Bordón interpreta al manager "Hugo López" en la segunda entrega que retrata la vida del cantante Luis Miguel. "Todo parado. Hasta nuevo aviso", escribió en sus redes.

Julieta Venegas, quien montó la obra La enamorada en Argentina, y recientemente la trajo a México, pospuso su estreno hasta nuevo aviso, debido a la contingencia. Pero las cancelaciones no solo son en el cine, las series o el teatro, pues también eventos en la música se han detenido, como la gira de los Rolling Stones que ha tenido que posponer sus presentaciones por Estados Unidos que arrancaba el 8 de mayo en California. También los premios Billboard de la Música Latina 2020 fueron postergados para ayudar a contener la pandemia.

La ceremonia de premios iba a realizarse el 23 de abril en Las Vegas. No dieron detalles sobre una nueva fecha.