Prevén una lenta recuperación económica en la Región Centro de Coahuila

De seis meses a un año tardará la Región Centro del Estado en recuperarse de la crisis económica que actualmente vive la región, expuso el vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos, Ricardo López Valdés.

Pero para lograrlo, dijo, el gobierno federal debe aplicar medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas afectadas por la falta de flujo financiero para hacer frente a sus gastos y necesidades.

El representante de los profesionistas explicó que desde Mayo pasado inició la caída de Altos Hornos de México (AHMSA), cuando se conjugaron el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa y la caída del mercado nacional e internacional del acero.

La devolución de algunas de las cuentas bancarias a la siderúrgica no fue suficiente, porque la sola acción de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, provocó que líneas de financiamiento activas y en puerta le fueran canceladas a la industria, que sumida por la baja en ventas y precio del acero del producto perdió capacidad de inversión, y de soporte económico, lo que afectó a su entorno inmediato.

Explicó que todas las empresas proveedoras y prestadoras de servicio como constructoras, de intendencia y limpieza, administrativas y otras, dejaron de cobrar en AHMSA, se vieron forzadas a despedir personal y se rezagaron en el pago de salarios, de cuotas al IMSS y al Infonavit, e impuestos estatales y federales, quedando expuestas a ser embargadas por las dependencias de gobierno y demandadas por su trabajadores y ex trabajadores.

López Valdés explicó que algunos socios del Colegio de Contadores informaron el cierre de una cantidad importante de micro empresas, clientes suyos, rebasados por el exceso de obligaciones fiscales y legales y falta de circulante.

Expuso que es urgente que el gobierno federal otorgue facilidades a los empresarios locales, que no han podido cobrar mas de mil 600 millones de pesos que AHMSA les adeuda.

Conforme vayan saliendo del bache económico al cobrar poco a poco el adeudo, dijo Ricardo López, los empresarios podrán hacer frente primero a volver a producir, pagar los sueldos incompletos y caídos de sus empleados, cubrir los finiquitos de los ex empleados, y ponerse al corriente con el pago de cuotas e impuestos.

Agregó que la economía regional quedará dañada aún con el pago total de la deuda de Altos Hornos a los microempresarios y la de éstos al IMSS, Infonavit, SAT y demás dependencias. "Tardará (Monclova y la Región Centro) de seis meses a un año en recuperarse" y alcanzar los mismos niveles económicos que tenían antes de Mayo de 2019.

Y dijo que esta recuperación iniciará cuando el gobierno federal apoye a los sectores comercial e industrial de Monclova empantanados con la crisis de Altos Hornos de México.

Mientras no se otorguen dispensas para no multar, clausurar y embargar, y para el pago en parcialidades de cuotas, impuestos y demás obligaciones fiscales, las empresas de la región continuarán caminando en un circulo vicioso de ausencia de circulante, más despidos, menos producción, menos ingresos y aumento del rezago de impuestos y de cuotas al IMSS, que los descapitalizarán y hundirán en esa misma dinámica negativa, concluyó.

AMLO mal asesorado sobre Coahuila: Flores Escobedo

El presidente Andrés Manuel López Obrador está mal informado sobre lo que ocurre en la regiones Centro y Carbonífera de la entidad, consideró el Sindicato Nacional Democrático, de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos (SNDTMMSC).

El vocero del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la central obrera, Gerardo Flores Escobedo, indicó que escuchando al Presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera, se dio cuenta de que el mandatario “tiene otros datos”, al parecer no cuenta con información real y precisa de los acontecimientos económicos de estas dos regiones de Coahuila.

“Yo creo que el señor presidente está confundiendo la situación; no es congruente lo que él dice” externó. Sostuvo que los 20 mil ciudadanos que participaron en la manifestación del pasado 10 de marzo en Monclova “no marchamos porque quisimos ir, no fue porque no quisimos ver la televisión sino por una necesidad que tenemos (de trabajo e ingresos) en la región centro y carbonífera del Estado” expuso.

Agregó que AMLO insiste en que hay cuestiones de corrupción y que por eso no quiere apoyar a la región, e involucra a expresidentes y a priistas.

La respuesta del presidente de la república, de esperar a que Altos Hornos de México (AHMSA) concrete su situación deja en riesgo a la sociedad, sostuvo el portavoz obrero.

“En la marcha no estuvo Carlos Salinas de Gortari, no había expresidentes de la república ni millonarios líderes políticos o gobernantes corruptos; fuimos gente de trabajo, obreros, comerciantes que queremos seguridad en nuestras fuentes de empleo” sostuvo.

Manifestó que López Obrador todavía maneja en su discurso que no “salvará a Altos Hornos de México” que no “meterá dinero público a una empresa privada” y que no creará “otro Fobaproa”, sin entender que no se le está pidiendo que haga eso.

El presidente habla de corrupción: “pues que castigue a los corruptos: Tiene a Alonso Ancira en España en un proceso judicial, lo acusa de utilizar recursos ilegales obtenidos de Pemex por corrupción; si hay más acusados que los enjuicie y que las leyes digan; pero que no castigue a la ciudadanía” externó Flores Escobedo.

“Nosotros queremos trabajar, queremos que lo que aquí producimos que aquí se compre” expuso. Citó como ejemplo a la Región Carbonífera, que produce carbón mineral para las plantas carboeléctricas. Dijo que si hubiera disposición de ayudar les compraría a a las minas, pero no lo hace.

Sostuvo que las dos regiones piden una inyección económica, del gobierno federal en obras de infraestructura social, que generen fuentes de empleo, circulante en los negocios de los proveedores y capacidad adquisitiva de las familias, que a su vez consuman al comercio local y generen mayor movimiento de circulante.