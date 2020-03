Cantantes hacen conciertos sin salir de casa

Ayer, los músicos italianos Laura Pausini y Tiziano Ferro se unieron -cada uno desde su hogar- para cantarle a sus fans alrededor del mundo.

Ante las medidas que se han tomado en países como Italia, Estados Unidos y España, de permanecer en casa para evitar mayores contagios del coronavirus, los artistas hicieron una transmisión especial a través de Instagram; él desde Los Ángeles y ella desde Italia.

Los cantantes tuvieron una charla de cerca de media hora en la que compartieron su sentir y hablaron de música, su familia y hasta de gastronomía.

Pero no fueron los únicos, los cantantes Rob Thomas y Pink subieron videos a sus redes sociales, durante su aislamiento en casa, en donde compartieron sesiones de canciones junto al piano o la guitarra.

El artista canadiense Neil Young cantó y entretuvo al público desde su casa, con la ayuda de internet y su esposa, la actriz estadounidense Darryl Hannah.

El cantante John Legend escuchó la petición de Chris Martin, quien el día de ayer ofreció un concierto desde su casa, y junto a su esposa, la modelo Chrissy Teigen, salió en bata de baño para entretener a sus seguidores e invitarlos a no salir de casa ante la pandemia de coronavirus.

Maluma aprovechó su descanso en casa para hacer un en vivo en el que interpretó temas que sus fans le pidieron en los comentarios. Vestido con ropa deportiva y lentes, el reguetonero cantó temas como HP, Marinero, Qué pena y 11 pm acompañado de una guitarra. También interpretó El rey y Perdón, canción que hizo a dueto con Christian Nodal.

Drake Bell se sumó a la campaña y en sus redes cantó temas como Do what you want y What is wrong.

Y aunque no cantará, Miley Cyrus sí transmitirá diariamente por Instagram Live el talk show Bright Minded: Live with Miley.

Mientras que Fito Paez ofrecerá el viernes un concierto en redes, #PaezEnCasa.