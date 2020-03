Jugador de Ligas Menores de Yanquis, infectado

Un segundo jugador de ligas menores de los Yanquis de Nueva York dio positivo por el nuevo coronavirus, informó una persona familiarizada con el diagnóstico.

La persona habló el martes a condición de anonimato porque el equipo no había hecho el anuncio.

Los Yanquis anunciaron el primer caso el domingo y el gerente general Brian Cashman dijo que el jugador había sido aislado y se había notificado al Departamento de Salud de Florida.

Los dos jugadores de ligas menores de los Yanquis son los únicos casos de coronavirus que se conozcan en el beisbol profesional en Estados Unidos.

Aunque las Grandes Ligas cancelaron la semana pasada el resto del calendario de los entrenamientos de primavera y aplazaron hasta al menos mediados de mayo el arranque de la temporada, los jugadores de los Yanquis han permanecido en el área de Tampa y seguido entrenando en el Steinbrenner Field. Algunos pudieran irse, incluyendo el relevista Zack Britton, representante de los jugadores en el equipo.

"Mi plan era regresar y continuar entrenando con los muchachos", dijo ayer. "No sabemos cuánto tiempo va a durar esta demora. Si estamos hablando del final de mayo o junio, entonces los muchachos pudieran tomarse unas semanas y regresar a sus casas. Es cuestión de equilibrio. Uno no quiere estar entrenándose consistentemente a un nivel realmente elevado si no vamos a comenzar la acción hasta dos meses. Quieres mantenerte saludable. Va a ser complicado".