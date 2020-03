Se unen para apoyar al mundo

El cantautor irlandés Bono publicó ayer en las redes sociales de U2 la canción Let Your Love Be Known, inspirada en la situación de los italianos cercados por el coronavirus y en homenaje "a los médicos, las enfermeras y cuidadores en la primera fila" contra la enfermedad.

Acompañado únicamente por un piano y con voz ronca, Bono cantó el tema en un video casero y explicó que lo acababa de componer. "En este día de San Patricio, una cancioncita que escribí hace una hora. Creo que se llama ´Let Your Love Be Known", dijo antes de comenzar a entonarla desde su casa en Dublín (Irlanda). "Para los italianos que la inspiraron... para los irlandeses", escribió Bono en un texto acompañando el video. Y añadió: "Para CUALQUIERA que está en una situación complicada este día de San Patricio y sigue cantando". Mientras que el actor estadounidense Matthew McConaughey se tomó unos minutos para mandar un poco de esperanza al mundo compartiendo un video en redes sociales. "Cuidémonos a nosotros y a los demás ", son unas de las palabras que el protagonista de Interestelar tiene en cuanto al tema del Covid-19 y la pandemia que ha llevado a naciones como Estados Unidos a aplicar medidas que incluyen pedir a los cuidados permanecer dentro de sus casas para evitar más contagios. "Ahora más que nunca dependemos el uno del otro", señala Matthew en el video de poco más de un minuto de duración. "Si practicamos estos valores en este momento cuando salgamos de esto, este virus, este momento podría ser el primero que nos una como no lo hemos estado en mucho tiempo", expresó. Además, la pareja de actores Ryan Reynolds y Blake Lively donaron un millón de dólares a la población afectada por la propagación del Covid-19.