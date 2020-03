Por el coronavirus, bancos operan con personal mínimo

Instituciones bancarias operan con el personal mínimo requerido y no permiten la concentración de personas, por lo que el acceso a las sucursales durante la contingencia sanitaria será restringido, esto como parte de las medidas para evitar el contagio del coronavirus.

En un recorrido por distintas sucursales bancarias se observó en el exterior a los clientes en fila para recibir el servicio, mientras que en el interior había solo un límite de 10 usuarios y personal.

BBVA informó que la máxima prioridad son sus empleados, clientes y usuarios, y debido a que la experiencia internacional ha demostrado que la medida más efectiva para detener el contagio por COVID-19 es evitar la concentración de personas, recomiendan a los ciudadanos que utilicen los servicios de banca digital, de modo que no tengan necesidad de acudir a las sucursales.

El Banco señaló que su aplicación en telefonía móvil BBVA México y la página web www.bbva.mx están disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, y son reconocidas por su facilidad de uso. Indicó que las sucursales estarán abiertas con el mínimo indispensable de personal, por lo que piden a la ciudadanía su comprensión.

"Estamos convencidos de que lo más importante es actuar de manera prudente y responsable, e invitamos a nuestros clientes, usuarios y público en general a tomar también las medidas necesarias para cuidar su salud y prevenir el contagio", expuso la institución mediante un mensaje en sus redes sociales, donde se impulsa el hashtag #YoMeQuedoEnCasa.

En el caso de Banorte, informó que, ante el reto que significa detener el contagio de COVID-19, implementan medidas en beneficio de la salud de sus colaboradores, clientes y usuarios.

"El cuidar no estar juntos no significa que no estemos unidos", señaló el banco en sus redes sociales.

En este sentido, indicó que todos sus canales de servicio estarán operando, incluyendo las sucursales y centros de contacto con el personal mínimo requerido, por lo que piden hacer uso de la aplicación Banorte Móvil y el sitio de internet www.banorte.com, disponibles a cualquier hora, además de que la red de cajeros automáticos y corresponsales estará operando al 100 por ciento.