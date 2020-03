Atlantis Jr. y Flyer ganan el campeonato de parejas del CMLL

La noche del 13 de marzo del 2020 marcará para siempre la carrera de los jóvenes Atlantis Jr. y Flyer.

Una velada en la que se convirtieron en los nuevos campeones nacionales de parejas, en la última función antes de que se decretara la suspensión de actividades en las plazas del CMLL, como prevención ante el coronavirus.

Felices y sin imaginar lo que le deparaba al gremio del cual son parte, y en el que la mayoría vive de lo que percibe por cada presentación, los ahora monarcas presumieron su logro.

"Es un triunfo que va dedicado a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera, un gran triunfo para Flyer y Atlantis Jr. Este campeonato lo portaron grandes, mi padre lo tuvo y hay que disfrutar el momento", compartió el moderno "Rey de la Atlántida".

Con la máscara destrozada, reflejo fiel de una batalla en la que los rivales "vendieron muy cara la derrota", Atlantis Jr. advirtió.

"Los rudos empezaron y por eso le rompí la máscara al Hijo del Villano III, no sé si se desesperó pero no se fue limpio. Marzo es un mes mágico para los Atlantis, los rivales tenían ganas y si quieren ser los primeros retadores, adelante, les vamos a dar la oportunidad a todos en el CMLL".

Alguien, entre los micrófonos, se atrevió a preguntarle si estaba cerca de superar a su padre, y él fue sincero.

"Me falta mucho para compararme con mi papá, por ahora vamos a festejarlo. Él no vino a la arena, pero sé que desde la casa me apoyó y se lo agradezco. Qué mejor ganar con la llave de los triunfos, la famosa Atlántida, si no se zafan los rivales, la voy a seguir aplicando".

El Volador, abuelo de Flyer, fue el primer integrante de la familia Ibarra en alcanzar este campeonato, lo hizo dos veces, y ahora su nieto quiere tenerlo por mucho tiempo. "Regresa a la familia Real y es un logro importante, ahora quiero máscaras, cabelleras, lo que venga.

"No podemos conformarnos con esto, hay que entrenar cada vez más fuerte, y esperando rivales, los que gusten que se formen en la fila", sentenció el científico. Valoró que fue una lucha en la que los cuatro se entregaron, "ahora a descansar y disfrutar para empezar las defensas de inmediato. Estamos listos".