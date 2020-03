Rebecca Jones reacciona ante rumor sobre que recayó en cáncer

Rebecca Jones rompió el silencio luego de darse a conocer que padece nuevamente de cáncer, tras dos años de haber vencido la enfermedad que padeció en el ovario, y que aseguran, esta vez ha invadido su útero.

Sin embargo, la actriz desmintió dicha información revelada por la revista TV Notas durante una entrevista con Maxine Woodside para su programa de radio Todo para la Mujer, y afirmó que este tipo de noticias falsas sólo alertan a las personas que la quieren.

“Es lo que me molesta de estas notas falsas. La gente que me quiere sí se preocupa (…) No tengo ni útero, con eso te digo todo”, afirmó Jones.

La publicación mostró imágenes de la actriz portando un cubrebocas. Ante ello, la actriz aclaró que se trataban de fotos tomadas hace dos semanas, cuando comenzó el brote de COVID-19, por ello usaba la mascarilla.

Asimismo, mencionó que está en etapa de remisión del cáncer, y que se encuentra perfectamente.

“Tuve que ir al hospital, pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe que jamás he escondido eso, yo realmente me da la impresión de que algunos medios piensan que es como una gripita, y tenemos todos la posibilidad de que nos de cáncer de un día para otro, todos… y cuando estás en esa realidad, te cambia todo, porque yo estoy más sana que mucha gente ahorita por todos los cuidados que tengo, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese”.