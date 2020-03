Muere Stuart Whitman, prolífico actor de Hollywood

Stuart Whitman, el prolífico actor que apareció en cientos de producciones de cine y televisión y recibió una nominación al Oscar por su papel de pedófilo en el drama de 1961 The Mark (La marca), falleció. Tenía 92 años.

Whitman murió el lunes en Montecito, California, de causas naturales, dijo su hijo, Justin Whitman.

De pelo oscuro y frondoso y un parecido a Clark Gable que llevó a algunas comparaciones con el astro de Gone With the Wind (Lo que el viento se llevó), Whitman tuvo una sólida presencia en los westerns, las películas de guerra y otras cintas de acción. Sus créditos incluyeron The Longest Day (El día más largo del siglo), Those Magnificent Men In Their Flying Machines (Esos magníficos hombres en sus máquinas voladoras”), The Sound and the Fury (El ruido y la furia) y Ten North Frederick (La mansión de las víboras). En televisión, protagonizó la efímera serie Cimarron Strip (Cimarrón) y también apareció en en Murder, She Wrote (Reportera del crimen), The Streets of San Francisco (Las calles de San Francisco) y The F.B.I. (F.B.I.).

Su trabajo más aclamado fue en The Mark, aunque no fue el actor originalmente seleccionado para el rol: Richard Burton renunció en el último momento. La película también contó con las actuaciones de Rod Steiger y Maria Schell.

Whitman nació en San Francisco y desde niño quiso ser actor. Comenzó como un extra en Hollywood, apareciendo sin crédito en The Day the Earth Stood Still (El día que paralizaron la Tierra), Brigadoon y otras películas. En una entrevista en 1961 con el diario Los Angeles Times, dijo que seguía la tradición de los actores que no buscaban la versatilidad tanto como tener una personalidad inconfundible.

“Es la imagen lo que hace a la estrella. John Wayne es un gran ejemplo de un súper actor. Gary Cooper es otro”, dijo. “¿Mi imagen? Creo que es ser libre y relajado y todo un hombre. Me digo a mí mismo que quiero convertirme en actor, quiero perderme en cada papel. Pero esa no es la forma de convertirse en actor”.