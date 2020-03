¿Para qué sirven los brackets para perros?

Hace no mucho tiempo, un Golden Retriever llamado Wesley se hizo viral en redes sociales luego de que su familia compartiera una foto de él mostrando su nuevos brackets.

Aunque fueron brutalmente criticados por quienes consideraban esto crueldad animal. Lo cierto es que la familia de Wesley salió en su defensa explicando que sufría un problema en el crecimiento de sus dientes, ya que estos comenzaron a crecer en distintas direcciones, lo que le impedía comer, jugar e incluso cerrar bien la boca.

La médico veterinario Carolina Gamboa responde las dudas más frecuentes que se presentan respecto a este tratamiento.

Esto es cierto. Los brackets de animales son iguales a los de los humanos e incluso son fabricados por las mismas compañías que están especializadas en personas.

Este tratamiento se usa para corregir la mala mordida que no permiten que sus dientes superiores encajan con los inferiores, o por malformaciones que les complica su cotidianidad. Esto puede presentarse de nacimiento o a partir de algún accidente.

Aunque hay distintos métodos, el tratamiento tradicional se realiza ejerciendo presión sobre pequeños brackets adheridos a sus dientes, unidos por un alambre que tiene que estar recibiendo ajustes cada que el médico lo considere necesario.

No, no se puede. En primer lugar debes tomar en cuenta que este tratamiento debe ser utilizado para mejorar su calidad de vida, no por lograr alcanzar una estética por medio de tratamientos turbios para tu can. En el caso de Wesley por ejemplo, no podía llevar una vida normal.

En segundo lugar, existen algunos perros cuya superficie dental es muy pequeña y no hay especial para pegar los brackets. En este caso pueden utilizar retenedores, paladares o tornillos para lograr un efecto similar al de los brackets.

Para esto se debe esperar a que todos sus dientes de leche se hayan caído y tenga su dentadura fija. Aunque en la mayoría de los casos esto se da entre los cuatro y siete meses, lo mejor es esperar a los ocho.

Aunque el precio puede variar según tu región y médico, se valúa en aproximadamente $300 dólares.

Causan la misma sensación que los brackets en humanos, así que si bien pueden ser molestos es cuestión de acostumbrarse, sin embargo, ya que es la misma presión, si duele.

Suele utilizarse la misma cera que en humanos para evitar que estos raspen y causen pequeñas cortadas.