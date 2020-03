Pokémon GO en cuarentena; ya se puede jugar 'sin salir de casa'

El título que se caracteriza por hacer que sus jugadores salgan a caminar con el fin de conseguir nuevos pokémones para su colección, actividades en 'gimnasios' y visitas en 'poképaradas', además de acumular puntos y misiones con los pasos diarios, ha implementado una manera para que las personas adeptas a este jugo puedan disfrutarlo sin salir de sus hogares como comúnmente se tendría que hacer.

El título ha colocado en la sección de 'tienda' a precio especial de una 'pokémoneda', un paquete de 30 inciensos con duración de una hora cada uno de ellos. Con esta herramienta es posible atraer a diversos 'pokémones' a nosotros sin la necesidad de movernos.

Por otra parte, Niantic también ha implementado la mitad de distancia que recorrer sus jugadores para 'eclosionar' los huevos, los cuales abren forzosamente cuando el usuario completa cierta cantidad de kilómetros recorridos.

Cabe destacar que así mismo, el título se vio en la necesidad de posponer eventos especiales como el 'día de la comunidad de Abra', el cual sería el sábado.

"La seguridad de nuestra comunidad global de jugadores es nuestra principal prioridad. COVID-19 nos desafía a nosotros y al mundo a adaptarnos ¡Nos estamos enfocando en expandir las características y experiencias en nuestros juegos que se pueden disfrutar en un entorno individual y que también fomentan la exploración!", agregó Niantic, desarrollador de la App, en un tuit.

The safety of our global player community is our top priority. COVID-19 is challenging us and the world to adjust. We’re putting our focus on expanding features and experiences in our games that can be enjoyed in an individual setting and that also encourage exploration!