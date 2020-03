¿Ninel Conde está infectada de COVID-19?

Ninel Conde encendió las alarmas luego de declarar que ha tenido tos durante los últimos días, unos de los síntomas del coronavirus, por lo que sus seguidores mostraron su preocupación.

Sin embargo, la artista de 43 años asocia su enfermedad con una alergia, así lo aseguró en sus historias de Instagram, donde explicó que descarta la posibilidad de estar contagiada por COVID-19, al tener moquillo.

“Sí tengo tantita tos, pero es lagrimeo y con mucho moquito... pero dicen que este (coronavirus) no tiene moco", dice Ninel Conde mientras aparece portando un cubrebocas, pues en el clip se le escucha toser.

A pesar de que en el video se le ve tomando las precauciones necesarias, la cantante y actriz ha sido tachada de irresponsable, ya que la “Bombón asesino” tiene varios conciertos programados en los próximos días, haciendo caso omiso de las recomendaciones por parte del gobierno, y en vez de cancelar sus eventos masivos, los mantiene en pie.

“Que irresponsable Ninel de verdad piensa que esto es a nivel mundial no se si es que en tu país no a llegado ese virus pero ponle cuidado a eso querida por el bien tuyo, de tu equipo de trabajo y de tu público querida (sic)”, fue uno de los comentarios que le hicieron a la también actriz.

Si bien todo parece indicar que la salud de Ninel Conde no corre peligro, no ha sido el caso para otras figuras del espectáculo quienes no se han visto exentos de contraer el coronavirus, como el actor estadounidense Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes se infectaron durante su estadía en Alemania, sin embargo, la situación no pasó a mayores, pues la pareja fue dada de alta del hospital donde se encontraban y se encuentran en aislamiento recuperándose.

Otras celebridades han optado por hacer cuarentena voluntaria para evitar que el virus siga propagándose por el mundo.