Actores confirman que tienen coronavirus

El medio artístico ha tenido que poner una pausa por la pandemia del l COVID-19, varios eventos han sido aplazados o cancelados, estrenos pospuestos y producciones paradas, y ayer varios actores han confirmado que contrajeron coronavirus.

El actor británico Idris Elba, de 47 años, anunció ayer que dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus, asegura que por ahora no ha desarrollado síntomas y se siente bien.

En un mensaje en Twitter, el actor de películas como Vengadores: Infinity War y series como The Wire informó de que ha permanecido aislado desde que descubrió que podía haber estado expuesto al virus.

"Esta mañana (ayer) he dado positivo en el test del COVID-19. Me encuentro bien, no tengo síntomas de momento", afirmó el actor, que detalló que planea quedarse en casa y "ser pragmático". "Les iré informando sobre cómo me va. Que no cunda el pánico", agregó Elba en un vídeo divulgado a través de las redes sociales.

El actor subrayó la importancia de mantener la "distancia social" y lavarse las manos para tratar de frenar la propagación del virus. "Hay gente ahí fuera (con el virus) que no está mostrando síntomas y eso puede propagarlo fácilmente. En este momento debemos vigilar mucho", señaló.

Horas antes, la actriz y modelo Olga Kurylenko, popular tras participar en "James Bond: Quantum of Solace, publicó que estaba contagiada y que se encuentra en resguardo obligado en su hogar.

Mientras que la actriz colombiana Danna García también anunció ayer, a través de sus redes sociales, que contrajo el coronavirus.

El equipo de la actriz en Miami dijo que García está en España, a donde viajó tres días antes.

La intérprete, de 42 años, ya había contado en Twitter que estaba de viaje e incluso había expresado su temor a bordo del avión que la llevó al Viejo Continente porque "todo el mundo" estaba estornudando, a pesar de que ese no es uno de los síntomas más comunes del virus.

Si bien no trascendió la razón que llevó a la artista a hacerse la prueba, las fuentes aseguraron que García se sentía bien y no tenía síntomas. Además, agregaron que había viajado a España sin su hijo Dante, de dos años, cuyo padre es el periodista español Iván González.

La actriz, quien participó este año en la séptima temporada de El señor de los cielos de la cadena Telemundo, informó que estará "en casa" durante las próximas dos semanas y prometió a sus casi dos millones de seguidores en las redes que los mantendrá informados de su situación.

El actor Kristofer Hivju, conocido por interpretar a "Tormund" en Game of Thrones, anunció que ha dado positivo en coronavirus, justo cuando acababa de comenzar a rodar la segunda temporada de The Witcher.

Esta circunstancia ha provocado que Netflix, donde se emite The Witcher, haya paralizado el rodaje e iniciado las labores de desinfección de todo el set de grabación después de que "un individuo" haya dado positivo por el virus, indicó el diario especializado Variety.

"Lamento decir que hoy he dado positivo por COVID-19. Mi familia y yo nos aislaremos en casa por el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, yo solo tengo síntomas leves de un resfriado", aseguró el actor en su Instagram.

"Hay personas con mayor riesgo para quienes este virus puede tener un diagnóstico devastador, por lo que les exhorto a que sean extremadamente cuidadosos; lávense las manos, manténgase a 1,5 metros de distancia de los demás, sigan en cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus", pidió Hivju.