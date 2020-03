Prueba EUA vacuna experimental contra el COVID-19

El cierre de las fronteras a los extranjeros se extiende en América como medida de prevención para frenar el coronavirus, enfermedad que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya considera "grave", al tiempo que expertos de su país anunciaron este lunes que ya ensayan una vacuna contra el virus.

Expertos en Estados Unidos iniciaron pruebas en humanos de una vacuna contra el coronavirus. La primera dosis se administró a uno de los 45 voluntarios, todos ellos adultos sanos de entre 18 y 55 años de edad, que tomarán parte en este experimento a lo largo de seis semanas.

La vacuna se denomina RNA-1273 y ha sido desarrollada por científicos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y de la compañía de biotecnología Moderna, informaron los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés), que destacaron que el proyecto de inoculación frente al coronavirus ha tenido resultados prometedores en modelos animales.

Después de varias semanas de minimizar el problema, el presidente de Estados Unidos., Donald Trump, destacó la responsabilidad colectiva ante el coronavirus y reconoció que la crisis es grave e incluso "podría" provocar una recesión.

"El momento en el que esto se disipe podría ser julio, podría ser agosto, o podría ser más tarde", advirtió Trump.

Cinco estados, entre ellos Nueva York, anunciaron medidas estrictas para restringir el movimiento de sus ciudadanos ante el crecimiento exponencial del número de casos, que asciende a 3, 487 en todo el país, con al menos 68 muertes.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el cierre de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional "Óscar Arnulfo Romero" ante la llegada de un vuelo comercial procedente de México en el que supuestamente viajan 12 personas contagiadas con el COVID-19.

"Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto", apuntó el jefe de Estado salvadoreño, quien recalcó que "el avión no podrá ingresar al país", donde aún no se han confirmado casos.

Canadá cerró sus fronteras a las personas que no sean sus ciudadanos o residentes en el país. Los ciudadanos estadounidenses están exentos "de momento" de estas medidas y las restricciones no se aplicarán al comercio.

Según las últimas cifras, en Canadá se reportó un muerto y 324 personas han contraído la enfermedad.

Honduras decretó el estado de excepción por siete días como medida para enfrentar la pandemia, que ya afecta a seis personas en el país, y con la que se limitan algunas garantías constitucionales.

Guatemala clausuró sus fronteras por los próximos 15 días, tras informar de una muerte por coronavirus y el contagio de otras seis personas en su territorio.

En la misma línea, Costa Rica decretó el estado de emergencia, cerró sus fronteras a partir del 18 de marzo y suspendió temporalmente el curso lectivo.

República Dominicana confirmó la primera muerte por coronavirus, una dominicana de 47 años, portadora de VIH y paciente de tuberculosis que llegó desde España, al tiempo que informó que los casos aumentaron a 21.

Nueva York también reportó que los muertos subieron a 7 y los pacientes infectados a 950, lo que sigue siendo el número más alto de todos los estados de EUA, por lo que las autoridades se preparan para aumentar de forma muy urgente las camas de hospital disponibles para poder hacer frente a la expansión de la enfermedad.

Los países que integran el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) acordaron proteger las fronteras de forma "coordinada y con eficacia" y facilitar el retorno de los nacionales a sus respectivos países como medidas preventivas para enfrentar la pandemia.

Así lo confirmó la Presidencia de Chile, que ostenta temporalmente el liderazgo del grupo, tras la videoconferencia realizada entre mandatarios de los diferentes países que forman parte del Prosur.

Los presidentes de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, dieron a conocer, por separado, que dieron positivo en la prueba de la infección del nuevo coronavirus COVID-19. A través de un video, Torra informó de su contagio de la infección y agregó que está en aislamiento desde el domingo en la Casa del Canonges, al lado del palacio de la Generalitat en Barcelona. También mencionó que continúa ejerciendo sus funciones: “les pido que seamos todos muy conscientes todos del peligro de exponernos y exponer a otros al riesgo del contagio”, expresó Torra. El presidente de la Generalitat de Cataluña llamó al presidente de España, Pedro Sánchez, a tomar la decisión de ordenar un confinamiento total.

Isabel Díaz dijo en un comunicado que, al presentar tos, se realizó la prueba del COVID-19 y resultó positiva.

La presidenta de Madrid aseguró que se encuentra estable y que seguirá trabajando en aislamiento, al frente del dispositivo instalado por el Gobierno para dar seguimiento de la pandemia en la Comunidad. En España, cada vez son más los políticos que confirman haber contraído el COVID-19.

Tanzania, Liberia, Somalia y Benín confirmaron sus primeros casos de coronavirus, una enfermedad cuya propagación se ha acelerado en los últimos días en África, donde ya son 29 los países afectados. El Ministerio de Sanidad de Tanzania informó que ha detectado el COVID-19 en una mujer de 46 años que llegó el pasado día 15 al Aeropuerto Internacional Kilimanjaro, que sirve a Arusha, ciudad nororiental de este país de África del Este.

La infectada viajó desde Bélgica, adonde voló el pasado día 3, si bien aprovechó su estancia europea para visitar también Suecia y Alemania. La paciente ha sido internada y aislada en un hospital de Mount Meru de Arusha, añadieron las autoridades.

Por su parte, el Gobierno de Liberia indicó que el primer caso de coronavirus corresponde a Nathaniel Blama, jefe de la Agencia de Protección del Medioambiente de este país de África Occidental, quien regresó el pasado viernes de un viaje a Suiza.

Las autoridades liberianas instaron a la población a mantener la calma mientras siguen buscando a todas las personas que pudieron mantener contacto con el infectado a fin de ponerles en cuarentena.

La realidad de la crisis del coronavirus parece que finalmente ha golpeado al presidente Donald Trump, obligándolo a cambiar el tono tras entender la gravedad y dimensión del problema que acecha a Estados Unidos. Atrás quedó el tiempo en que el COVID-19 era un “virus extranjero” que se iba a derrotar rápidamente: ahora es un “enemigo invisible” que está poniendo al país en una situación “muy fea”, que no está bajo control y está obligando al país a una situación excepcional que se podría alargar hasta julio o agosto.

Por primera vez, la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca presentó a un Trump sobrio en sus palabras, incluso sensato, del mensaje que tenía que dar para alentar en el “combate” contra el virus. La campaña del gobierno para frenar la pandemia está aumentando cada minuto. Todavía hay fallas graves en la realización de pruebas y en la difusión de información, especialmente del número de tests realizados o disponibles, pero el mensaje es cada vez más consistente y directo a la población. Presentó un plan ambicioso de “15 días para frenar el contagio”, una serie de recomendaciones que van desde urgir a los mayores de 65 años a no salir de sus casas, evitar cualquier viaje innecesario y no consumir en bares y restaurantes.