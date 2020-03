Reaparece Fidel Kuri con 'pruebas de amaños'

Fidel Kuri Grajales dijo tener pruebas de que exjugadores del Veracruz perdieron partidos a propósito y acusó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de robo.

El empresario y expropietario de los Tiburones Rojos, desafiliados de la Liga MX hace unos meses, insistió revelar los secretos del balompié nacional, ya que, según él, existieron conflictos de intereses cuando cortaron a su club de la Primera División.

"TV Azteca me televisiva. Morelia, Atlas y Puebla, eran de Azteca y no podían votar (en la desafiliación)", dijo Kuri en entrevista para Telemundo.

Sobre los adeudos de pagos a los jugadores, uno de los temas más polémicos durante los últimos meses del Veracruz, el empresario comentó que "no eran como lo pintaban" y que algunos futbolistas "entregaron los cotejos de torneos pasados".

"Unos jugadores sí (cobraban) y otros no era la situación que ellos decían. El que se hacía el enfermo desde hace un año, el que no quería jugar, los contratos que yo había firmado con otro club tres o cuatro meses antes... o sea, la cama me la tendieron", continuó. "O los que se dejaron perder. Tengo pruebas".

Kuri señaló a la FMF de hurto y que la organización todavía tiene asuntos pendientes con él y su estado de cuenta.

"Hay un recurso que la Federación Mexicana de Futbol le otorga a los clubes. Y no me daba a mí lo que me tenía que dar. Es más, no he cobrado lo que me deben de los jugadores que se fueron al Mundial [Rusia 2018]. Es dinero que me robaron porque esto es un robo".

Los peruanos Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Christian Ramos disputaron la última Copa del Mundo. En caso de que las acusaciones sean ciertas, la FMF debería alrededor de 380 mil dólares.

Al ser cuestionado la razón por la que no ha hecho públicas las acusaciones, Kuri señaló que porque no lo dejaron entrar a la FMF y porque cortaron una entrevista televisiva (con ESPN) cuando iba a hacerlo.

"No me gusta ser marioneta de los poderosos", confesó.

Por último, negó injerencias políticas dentro del equipo jarocho.