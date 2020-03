Rechaza IMSS más casos de COVID-19 en Torreón

El IMSS rechazó que existan casos positivos de coronavirus en Torreón, como se ha buscado difundir en las redes sociales, pide a la ciudadanía informarse en medios oficiales y no difundir rumores.

Tras la difusión en redes sociales de una imagen donde la clínica 71 supuestamente informaba contar con 34 casos, fuentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicaron que es totalmente falsa y que no existe ni un solo caso positivo en la actualidad en este municipio.

El IMSS Coahuila también lo desmintió en su cuenta oficial de Twitter, en la que insistió a la ciudadanía que se informen adecuadamente y que no difundan datos falsos.

César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número seis, también desmintió la imagen y pidió a la ciudadanía informarse solamente en medios oficiales, pues indicó que se han detectado varias publicaciones falsas en las redes sociales y que se envían mediante WhatsApp para generar caos.

"En las redes se está metiendo mucha gente para crear caos y crear problemas, lo que no venga directamente oficial del secretario, Roberto Bernal, porque viene directamente la línea de México, oficial, entonces ni le hagan caso", expuso, "es un tema universal y tenemos que estar informando, de ninguna manera se puede ocultar información, aquí en Torreón hubo un caso positivo y en 14 días ya se controló, es negativo, ya no hemos tenido otro caso".

Del Bosque se refirió a una fotografía que circula desde este domingo donde se asegura que en el Hospital Ángeles se realizan pruebas gratuitas de coronavirus a quienes presenten síntomas y aparece una especie de cerco, sin embargo, también esto es falso, e incluso la imagen es del hospital en la ciudad de México, no del de Torreón.

"Es mentira, esa foto se tomó hace tres o cuatro años en México, es más, ni es el de aquí, para acabar pronto, no se puede creer todo lo que dice la gente en WhatsApp; los medios deben ser veraces, serios", comentó, "el llamado a la gente es informarse en los medios oficiales, aquí no hay caos ni pánico; el primer estado que tomó las determinaciones preventivas fue Coahuila porque sabíamos que iba a venir el virus tarde o temprano".

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria dijo que es fundamental que la gente se lave las manos con agua y jabón, que procuren no tocar nada en el exterior, no tocarse la cara si no tienen las manos perfectamente lavadas, que son las medidas iniciales básicas de seguridad.

"Ahorita no tenemos ningún caso de coronavirus en Torreón", expresó el funcionario.

Medidas de prevención