Eugenio Derbez cuenta cómo conoció a Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez entrevistó a su papá, Eugenio Derbez, para su canal de YouTube con preguntas "subidas de tono" con las que logró confesiones chistosas, curiosas y hasta sustos que dejaron a su padre perplejo por algunos segundos, como cuando apareció el nombre de… Victoria Ruffo.

"Si tuvieras enfrente o en una videollamada a Victoria Ruffo ¿qué le dirías?", le cuestionó su hijo. "Pásenmela que la tenemos aquí en videollamada", agregó. La cara de Eugenio fue de susto y de no saber qué hacer. Resultó que todo era una broma, pero él pensó que sí era cierto y hasta le dijo "¡lo que hace este por el rating, ora sí sudé!".

José Eduardo quiso saber como su padre conoció a su madre, Victoria Ruffo, a lo que el actor de contestó que contaría la única versión, la real, aunque ella diga que no es cierto.

Dijo que en aquella época él estaba trabajando en tele, no era famoso, y su mamá Silvia Derbez hacía Simplemente María, con Victoria. Un día ella le contó que la joven actriz estaba preguntando por él.

Lo mismo pasó días después con otra persona que le dijo que Victoria estaba preguntando por él. Como le parecía muy guapa, se fue al foro donde trabajaba su mamá para saludarla y de paso ver a Victoria. Fue así como quedaron en salir.

"Yo no tenía dinero, es más, yo andaba en pesero, ni para el taxi tenía. Ya me había yo independizado de mis papás, no les quería pedir dinero y ganaba muy poco. Entonces llego yo a mi cita con Victoria Ruffo, en un restaurante de Palmas, llego en pesero. Yo vivía en la Portales, en Santa Cruz Atoyac", relató.

Contó que al ver los precios de la carta se inventó un pretexto para no comer él y que le pudiera alcanzar, y que al final no le alcanzó para la propina. También hizo como que se iba en un taxi y cuando perdió de vista a Victoria se bajó, fue a pedir dinero en la calle para poder llamar a un amigo y que fuera a recogerlo porque se había quedado sin un peso.

Tiempo después volvieron a salir pero la situación económica era otra para Derbez.

El video se suspendió cuando José Eduardo le preguntó sobre la boda falsa, a lo que responderá en un siguiente video.