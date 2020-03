Kristian Álvarez pide ser 'serios' ante COVID-19

El mexicano Kristian Álvarez se encuentra en cuarentena en Salamanca, España, donde juega para el equipo que lleva el mismo nombre y mandó un mensaje a los mexicanos, que tomen con seriedad todo tipo de recomendaciones porque cuando comenzó a escucharse del COVID-19 que azotaba en China, en España minimizaron el tema y ahora están en extrema vigilancia por el gobierno para combatirlo.

"Nosotros lo veíamos en las noticias que eso sucedía en otros países, no pensamos que llegaría aquí a España, pero ya lo estamos viviendo. Ahora seguimos indicaciones del gobierno, de Salamanca, porque es lo mejor para todos. Es difícil la situación en España por la cantidad de adultos que hay. Es difícil controlar todo, pero como familia y unidos todos, podemos ayudar en todo momento".

Álvarez dice que la está pasando muy mal, porque a su madre le detectaron cáncer en noviembre y no se quiere imaginar, al tener bajas las defensas, lo que sucedería si llega a tener el impacto en México, ya que al estar bajas las defensas de su madre y ser una adulta mayor, sería difícil sanarla.

"Es complicado el tema, tengo un sentimiento que no puedo describir porque tengo a mi madre muy enferma. Es una angustia que tengo muy grande, saber cuándo se eliminará, de cuándo esta gente infectada se curará. Está todo muy feo, ojalá tomen conciencia en México porque no lo deseo que lo vivan. He vivido meses muy tristes, desde que le diagnosticaron cáncer a mi madre, tiene las defensas bajas y estoy angustiado, lo puedo platicar, pero no me salen las palabras, lo único que quiero es que no llegue a México como acá".

Están conscientes en España, Europa, que algún joven puede estar contaminado con el virus y no sentir síntomas, pero conforme pasa el tiempo, éste puede infectar a algún adulto mayor y es aquí donde se producen las fatalidades.

"Esto está creciendo, hay jugadores que ya se conocen de alto nivel, que tienen el coronavirus y volvemos a lo mismo, el coronavirus no respeta con quién estés, con quien te juntes, porque los deportistas o futbolistas nos reunimos en el trabajo con gente de alto rendimiento y también llega".