Con dificultades, programa vial 1x1

Se les dificulta implementar el programa 1x1 en la Ciudad Jardín.

Tadeo Julio César Toledo Herrera, director de Tránsito y Vialidad de Lerdo, informó que tienen dificultades para implementar este esquema de vialidad, debido a que muchos ciudadanos no lo conocen, por lo que se resisten a ceder el paso a un vehículo.

Por ello, el director ya analiza ampliarlo a otras avenidas y calles del primer cuadro de la ciudad.

Desde el pasado fin de semana, el gobierno municipal implementó este plan de vialidad, el cual busca mejorar el tránsito de vehículos en calles como la Hidalgo y Matamoros, para permitir que un auto pase y ceda el paso al otro para mejorar la circulación. Indicó que este martes hablarán con el alcalde para analizar si se amplía este esquema hasta la calle Allende y Cuauhtémoc.

Indicó Toledo Herrera que debido a lo novedoso de la propuesta, los conductores ni voltean a ver el anuncio de 1x1, ni a los agentes de tránsito instalados en calle Hidalgo y Matamoros.

Comentó que los conductores a ciertas horas del día manejan con prisa y no ven a los dos oficiales colocados en dichas vialidades, por lo que no son tolerantes y no ceden el paso.

Anunció que este martes se reunirá con el edil sobre la necesidad de que este plan sea ampliado a nuevas calles, como la Allende y Cuauhtémoc, para dar mayor agilidad al tránsito vehicular, así como también que la gente se entere de estos cambios en la vialidad.

"Este martes me reuniré con el alcalde para proponerle ampliar el número de calles en donde se aplique el programa".

También indicó que los planes es que los oficiales porten paletas alusivas al 1x1 y se repartirán volantes a los ciudadanos.

Aseguró que el modelo no es nuevo, dado que se aplica en otras ciudades del país como Tuxtla Gutiérrez, con buena respuesta.

Agilidad