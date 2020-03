Ocesa suspende sus eventos

Luego de que recibiera fuertes críticas por no cancelar el fin de semana el Vive Latino, OCESA lanzó un comunicado en donde avisa que todos sus eventos quedan cancelados hasta el 19 de abril debido al Coronavirus COVID-19.

En la misiva, la empresa de entretenimiento asegura que esta decisión se tomó en apego con la fase 2 para enfrentar la pandemia que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió desde la semana pasada y que el Gobierno Federal y de la Ciudad de México, así como diversos gobernadores de diferentes Estados de la República Mexicana, ya están trabajando para no propagar el virus. En el comunicado se puede leer que OCESA ya ha iniciado conversaciones con artistas, representantes, agentes, recintos y patrocinadores, a fin de encontrar la manera de que se pospongan los eventos ya pactados y programados y que en el caso extremo de no poder hacerlo debido a las agendas, cancelarlos.

"En breve se definirá la situación de cada evento, la cual se irá dando a conocer por OCESA a través de sus diferentes canales de comunicación", asegura el escrito. Y para los que ya adquirieron boletos para los conciertos, presentaciones, obras, entre otros shows más, la empresa dice que se les devolverá el dinero, si es que ya hay una cancelación y en el caso de ser pospuesto el evento, pero no se puede acudir a él en la nueva fecha, se podrá también pedir el reembolso.

Asimismo, Mejor Teatro, anunció la cancelación de Mentiras, Menti-Drags, Toc Toc, Los Monólogos de la Vagina, Defendiendo al Cavernícola y Perfectos Desconocidos, hasta el 19 de abril. Al igual que las producciones de Dos Más Dos, La Naranja Mecánica, Como Quieras Perro Amame y El Juego Que Todos Jugamos, que bajarán el telón como medida preventiva. Gou Producciones, por su parte, pospuso el resto de sus actividades en las puestas en escena Jesucristo Super Estrella, La obra que sale mal, Champions of Magic y Hoy no me puedo levantar.